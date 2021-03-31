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Профсоюзы: за год картофель подорожал на 40%
Источник материала: Onliner
Федерация профсоюзов Беларуси зафиксировала 40-процентный рост цен на картофель к марту этого года по сравнению с мартом 2020 года. Об этом сообщает
ФПБ проводит еженедельный мониторинг цен на перечень товаров. И в этом месяце по сравнению с февралем зафиксировали положительные итоги, но на отдельные виды овощей заметили рост цен. Так, стоимость картофеля подросла на 7,6%, моркови — на 6,5%, свеклы — на 6,3%, капусты белокочанной свежей — на 2,9%, лука репчатого — на 5,7%.
— Рост цен на наши традиционные овощи вызывает обеспокоенность, так как практически каждый профсоюзный мониторинг фиксирует повышение цен на них, — рассказала заместитель председателя Федерации профсоюзов Елена Манкевич. — Что касается годового анализа, с марта по март картофель подорожал на почти на 40%, морковь — на 46%, капуста — на 9%, свекла — более чем на 30%. Свой анализ мы делаем на основании цен, которые наши представители постоянно фиксируют в конкретных магазинах по всей стране.
ФПБ отмечает, что предлагала проработать новые механизмы поставок белорусских овощей на рынок. Среди одного из факторов роста могут быть импортные овощи, которые оказываются дороже белорусских.
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Федерация профсоюзов Беларуси зафиксировала 40-процентный рост цен на картофель к марту этого года по сравнению с мартом 2020 года. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой...
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