Корейцы представили роскошное электрическое купе Genesis X

Источник материала: Onliner

За свою короткую историю бренд Genesis после «отпочкования» от Hyundai выпустил всего пять концептов. Одним из них стал рассекреченный сегодня Genesis X. Дизайн новинки построен вокруг темы двух параллельных полосок — главной изюминки экстерьера Genesis.





Это купе является электрокаром класса GT. Машина чрезвычайно низкая и широкая, а также практически лишена случайных линий в дизайне. Корейцы уверяют, что Genesis X показывает, какими будут новинки компании в ближайшем будущем. Сами дизайнеры называют стилистику машины «атлетической элегантностью». Звучит красиво.





Зачем электрокару такая большая решетка радиатора? Во-первых, она эффектно выглядит. Во-вторых, подчеркивает принадлежность концепта к бренду Genesis. В-третьих, помогает охладить большую тяговую батарею, расположенную в нижней части кузова. Правда, технические характеристики концепта корейцы не рассекретили, обозначив, что ждать на рынке подобную модель не стоит. Это всего лишь концепт, с которого потом будут срисовывать некоторые элементы серийных Genesis будущего.















