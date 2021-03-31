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Корейцы представили роскошное электрическое купе Genesis X

31.03.2021 18:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

За свою короткую историю бренд Genesis после «отпочкования» от Hyundai выпустил всего пять концептов. Одним из них стал рассекреченный сегодня Genesis X. Дизайн новинки построен вокруг темы двух параллельных полосок — главной изюминки экстерьера Genesis. 

Корейцы представили роскошное электрическое купе Genesis X

Это купе является электрокаром класса GT. Машина чрезвычайно низкая и широкая, а также практически лишена случайных линий в дизайне. Корейцы уверяют, что Genesis X показывает, какими будут новинки компании в ближайшем будущем. Сами дизайнеры называют стилистику машины «атлетической элегантностью». Звучит красиво.

Корейцы представили роскошное электрическое купе Genesis X

Зачем электрокару такая большая решетка радиатора? Во-первых, она эффектно выглядит. Во-вторых, подчеркивает принадлежность концепта к бренду Genesis. В-третьих, помогает охладить большую тяговую батарею, расположенную в нижней части кузова. Правда, технические характеристики концепта корейцы не рассекретили, обозначив, что ждать на рынке подобную модель не стоит. Это всего лишь концепт, с которого потом будут срисовывать некоторые элементы серийных Genesis будущего.

Корейцы представили роскошное электрическое купе Genesis X
Корейцы представили роскошное электрическое купе Genesis X
Корейцы представили роскошное электрическое купе Genesis X
Корейцы представили роскошное электрическое купе Genesis X
Hyundai Sonata VI (YF), 2010 г.в., 205 000 км
серебристый, седан, бензин 2 л, автоматическая, передний привод
21 125 р.
8050$ / 6857€
Hyundai Elantra VI (AD), 2015 г.в., 180 000 км
белый, седан, бензин 2 л, автоматическая, передний привод
33 327 р.
12 700$ / 10 817€
Hyundai Trajet I, 2001 г.в., 303 921 км
зеленый, минивэн, дизель 2 л, механическая, передний привод
7873 р.
3000$ / 2555€
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За свою короткую историю бренд Genesis после «отпочкования» от Hyundai выпустил всего пять концептов. Одним из них стал рассекреченный сегодня Genesis X. Дизайн новинки...
 
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