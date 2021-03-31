На «Розочке» построят новый ЖК с закрытыми дворами. Но квартиры не для всех

Источник материала: Onliner

Градостроительный потенциал минской Грушевки, так сильно изменившейся за последние годы, еще не исчерпан. Очередное уплотнение застройки, влекущее за собой снос частного сектора, намечается в районе пересечения улиц Розы Люксембург и Щорса. Там появятся пять новых многоквартирных домов и паркинг для машин. Есть нюанс: на квартиры могут рассчитывать не все желающие.

Эскизы будущего жилого комплекса разместил на своем сайте УКС «Запад». Застройка будет образована панельными домами высотой 6—10 этажей. Речь идет о модифицированной серии МАПИДа М-464-У1М. Такие дома возводились, например, в «Новой Боровой».

Отрадно, что УКС старается следовать трендам урбанистики: особенностью проекта станут свободные от машин дворы — там обустроят площадки для игр, спорта и отдыха. Парковкам же отвели место за пределами дворов. Ко всему прочему пространство озеленят декоративными лиственными и хвойными деревьями.









«В пределах территории групп жилых домов запроектирована система пешеходных связей, которая обеспечивает пешеходные потоки от жилых домов к объектам культбыта, остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам и в ландшафтно-рекреационную зону. Вместе с площадками для игр детей и отдыха взрослых они образуют единую планировочную структуру», — сказано о проекте на сайте застройщика.

На эскизах жилой комплекс выглядит привлекательно: увеличенное остекление, панорамные окна, относительно невысокая этажность, благоустройство. Куда интереснее, чем типовая застройка Каменной Горки.













А теперь нюанс. На квартиры здесь смогут рассчитывать лишь очередники, и в первую очередь многодетные семьи.

Распределением жилья будут заниматься районные администрации. Впрочем, это не удивительно. В последнее время государственные застройщики практически все жилье строят для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Тот же УКС «Запад» по такому принципу сейчас возводит ЖК «Петровские верфи» у станции метро «Петровщина». Наверняка там хотели бы построиться многие минчане, но двери открыты лишь для очередников.

Сейчас на месте будущей застройки находится частный сектор. Сносу подлежат несколько десятков домов, жильцов которых будут расселять за счет бюджета.

О сроках старта стройки пока не сообщается. Известно лишь, что в 2021 году УКС приступил к разработке проекта застройки.