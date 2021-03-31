Алексей Навальный объявил голодовку

Источник материала: Onliner

Российский политик Алексей Навальный, который после лечения в Германии вернулся на родину, был осужден на реальный срок и угодил в колонию в Покрове, объявил там голодовку. «Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами», — эти слова Навального передает официальный инстаграм-аккаунт.

Ранее адвокаты политика сообщали, что он испытывает проблемы со здоровьем: у него появились боли в спине и ноге. Из доступного Алексею в колонии лечения — только ибупрофен.

«Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает», — говорится в письме политика с зоны.