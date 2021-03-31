ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Алексей Навальный объявил голодовку

31.03.2021 18:47 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Российский политик Алексей Навальный, который после лечения в Германии вернулся на родину, был осужден на реальный срок и угодил в колонию в Покрове, объявил там голодовку. «Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами», — эти слова Навального передает официальный инстаграм-аккаунт.

Ранее адвокаты политика сообщали, что он испытывает проблемы со здоровьем: у него появились боли в спине и ноге. Из доступного Алексею в колонии лечения — только ибупрофен.

«Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает», — говорится в письме политика с зоны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский политик Алексей Навальный, который после лечения в Германии вернулся на родину, был осужден на реальный срок и угодил в колонию в Покрове, объявил там...
 
Новости дня
Новости разные
 
Санкции: Премьер Беларуси пообещал быть чистоплотным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by