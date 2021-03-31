Постичь сумо и победить: как белоруска стала дважды чемпионкой мира

Источник материала: Sputnik Беларусь

На окружающих большие люди как правило смотрят с добродушной улыбкой, дескать, мы не виноваты – это природа наделила нас такими размерами и богатырской силушкой. В зависимости от ситуации можем защитить либо придушить. Ну, или на ручки взять.

С героиней материала корреспондент Sputnik Владимир Нестерович знаком лет, наверное, восемь-девять. Знает, что она умеет быть строгой, требовательной, если надо, и прикрикнуть может, и словами крепкими владеет в совершенстве. И все же она – человек очень добрый, щедрый, отходчивый, юморной. Общаться с ней – сплошное удовольствие.

А познакомилась с сумо почти случайно

В год Токийской Олимпиады со старшим тренером национальной команды Беларуси по самбо Вероникой Козловской говорим о Стране восходящего солнца и, конечно же, о сумо – древней борьбе, едва ли не самой аутентичной вещи, которая сохранилась в современной Японии. Тем более, что Козловская – двукратная чемпионка мира в этом экзотическом для наших краев виде спорта.

Для нее звание дважды лучшей на планете в сумо – достижение не из разряда особо выдающихся (Вероника семь раз завоевывала золотые медали чемпионатов мира по самбо и один раз по дзюдо среди студентов), и все же сумо – любовь для нее особая, возникшая, к слову, почти случайно.

"В 1995 году после победы на соревнованиях по дзюдо на летней универсиаде в японском городе Фукуока нас оставили в Токио готовиться к чемпионату мира. Полтора месяца тренировалась в Мекке дзюдо – Институте Кодокан. Этор просто запредельное счастье! И вот там однажды увидела по телевизору соревнования сумоистов – басё. "А ведь классно!", - подумала я тогда. Не очень понятно, зато необычно, заманчиво, зрелищно", - вспоминает Вероника.

© Photo : из личного архива Козловской Первое знакомство с Японией у Вероники Козловской состоялось в 1995 году, на универсиаде. Кимоно Вероника примеряла вместе с представительницами легкой атлетики

Как объяснили затем знатоки – сумо, это не просто борьба, это – вид боевого искусства, пронизанный древними японскими традициями, особой философией, ритуалами, легендами и мифами. От этого становилось еще интереснее.

О том, чтобы самой выйти на дохё – место, где борются спортсмены, тогда даже не задумывалась: "Было любопытно наблюдать за схватками, но чтобы самой… тогда даже мыслей таких не было, потому что женщин в сумо вообще не допускали", - рассказывает Козловская.

Первое свидание с сумо

И все же через четыре года случился поворот в истории знакомства спортсменки с сумо. Бывший самбист и дзюдоист Эдуард Грамс, эмигрировавший в Германию, пригласил белорусов приехать на VIII чемпионат мира по этому виду спорта. Сказал, что женщинам теперь тоже можно бороться.

"Когда коллеги (Юра Сеножацкий и Серега Силич) спросили у меня, что такое сумо, ответила просто: "Ну я видела это по телевизору, в общем-то представляю, как они там толкаются. Честно? Это был спонтанчик", - смеется Козловская.

Зал спортивного комплекса в городе Риза, где проходили соревнования, особенно поразил новоиспеченную суматори (борца сумо).

"Немцы очень педантично подошли к каждой мелочи: дохё из глины, сверху песочек, арена ограничена жгутом из рисовой соломы, спортсмены в маваси (специальной набедренной повязке) перед началом схватки посыпают дохё солью, изгоняя духов, гёдзи (судья) в нарядной шелковой одежде, которую я видела по телевизору в Японии и обязательно с веером. Ну просто праздник какой-то!" – вспоминает Вероника.

© Photo : из личного архива Козловской Чемпионат мира 2001 года в Аомори. На дохё – представительница Беларуси Вероника Козловская

Но больше всего ее впечатлило строгое следование расписанию состязаний: если указано, что первая схватка состоится в 16.40, то начнется она никак не в 16.39 и не в 16.41 и уж тем более не в 16.50, а ровно в назначенное время, с точностью до минуты. Именно так заведено у японцев. Да и у немцев, конечно, тоже.

Правила сумо. Кратко

Если коротко, то правила борьбы сумо таковы: побеждает тот, кто вытолкнет за границу круга соперника либо заставит его коснуться дохё любой третьей точкой (даже кончиком волос), кроме стоп. Бить кулаком или ногой нельзя. Удушающие приемы под запретом. А вот ударить открытой ладонью можно. Учитывая, что суматори – люди большие и сильные, знатной оплеухой они могут запросто вырубить соперника.

Логика – кто массивнее, тот и победитель, в сумо не работает, потому что профессиональные борцы (вопреки домыслам) – люди гибкие, тренированные, обладающие хорошей координацией, взрывной энергией. Ну и, конечно же, они – силачи. Те, которые ниже ростом и легче по весу, нередко побеждают более тяжелых атлетов.

Кто раньше встает...

Козловская шутит, что первые три поединка она как бы невзначай рассматривала дохё. Это было для нее даже занятнее, чем сами схватки.

"Основной принцип не очень понятной на тот момент для меня борьбы я сформулировала просто: в сумо - кто раньше встал, того и тапки, кто быстрее соображает и резче атакует, у того и шансов победить больше", - объясняет Вероника.

Но мы-то с вами понимаем, что она слегка иронизирует: на планетарное первенство по сумо Козловская приехала в ранге многократной чемпионки мира по самбо, да и в Кодоконе за полтора месяца многие премудрости дзюдо узнала.

"У меня классно подсечки получались, - признается спортсменка. – Главное выдержать первый напор, а потом – дело техники. Ну или вовремя в сторону уйти и лодонью вырубить. Я даже утомиться не успела, а мне говорят: "Все, ты в финале". Там я встретилась с очень сильной суматори из Германии, но тоже как-то справилась с ней. В общем, чемпионкой стала".

© Photo : из личного архива Козловской Аомори. Чемпионат мира 2001 года. Золотую награду завоевала белоруска Вероника Козловская

Я тебя поцелую...

На следующий день предстояло побороться за звание абсолютной победительницы первенства. В решающей схватке белоруска уступила другой представительнице Германии, но считает, что золото и серебро для дебюта – весьма и весьма хороший результат.

Тогда же произошел эпизод, логичное объяснение которому Вероника до сих пор найти не может.

Признается, что уже в первый день приметила японку, которая всех соперниц просто сметала на своем пути: "Она была на голову ниже меня, с такой приземистой посадкой, но в этой японке такая мощь, такая взрывная энергия – просто искры от человека летели. И с ней мы как раз встретились за выход в финал".

Необходимо пояснить существенный момент: судья в сумо дает команду на начало борьбы мгновенно с тем, как каждый спортсмен поставит оба кулака на дохё.

"Японка уже оба кулака поставила, изогнулась перед атакой, смотрит мне в глаза и просто пожирает, - рассказывает Козловская. - За спиной коллеги мне орут, чтобы в сторону отходила, но я-то понимаю, что не успею, надо что-то неординарное придумать. Я уже один кулак опустила, а со вторым помедлила... А потом вдруг глянула на соперницу, подмигнула ей, сложила губы бантиком и поцелуй изобразила, и тут же кулак – в дохё. Судья дает сигнал, японка опешила, вот просто стушевалась, но на рефлексах рванула вперед, я слегка качнулась в сторону, отвесила ей оплеуху. Это я сейчас долго рассказываю, а тогда все моментально произошло. Никто ничего не понял. Я тоже не сразу сообразила, что соперница повержена".

© Sputnik / Владимир Вяткин Чемпионка мира Вероника Козловская во время схватки на 2-м открытом чемпионате Москвы по сумо 18 марта 2000 года

Без году один день в сумо

После финального поединка к белорусской спортсменке подошел японский тренер. Ему было интересно понять, кто она – новая чемпионка мира. Спросил, откуда приехала и как давно занимается сумо.

"Я очень боялась его обидеть признанием, что маваси впервые на меня надели только вчера, поэтому с гордостью ответила, что тренируюсь уже целый год. И все равно он был поражен, - вспоминает спортсменка. – Но чтобы его окончательно не расстраивать, рассказала, что у меня второй дан по дзюдо, что я – неоднократная чемпионка мира по самбо, чем окончательно его запутала, потому что про самбо он вообще не слышал. Короче, ушел в смятении".

Сумо как приложение к самбо

После громкого успеха на мировом первенстве в Беларуси решили серьезнее культивировать сумо. Зарегистрировали национальную федерацию, стали плотнее общаться с российскими коллегами, которые к тому времени уже неплохо преуспели в этом виде спорта. Белорусы начали ездить на семинары в Москву, плотнее разбираться с методикой подготовки атлетов, книжки читать, справочники всякие, видеозаписи изучать.

А тут и японцы в качестве подарка дохё тренировочный прислали, с десяток маваси. Но, как вспоминает Козловская, белорусам по-прежнему ближе и понятнее оставались дзюдо и, естественно, самбо.

© Sputnik Владимир Нестерович Старший тренер национальной команды Беларуси по самбо Вероника Козловская умеет быть строгой

"Хотя нынешний директор Минского центра олимпийского резерва единоборств Владимир Еременко до сих пор вспоминает: "А помнишь, как мы с тобой отрабатывали буцукари гэйко". Это такое специальное тренировочное упражнение в сумо. Все-таки выучил терминологию", - улыбается Вероника.

И вновь победа, но безрадостная

В 2001 году белоруска вновь стала чемпионкой мира по борьбе сумо. На этот раз на родине этого вида спорта – в Японии. Но ощущения праздника не было: "Я до последнего момента вообще не знала, полечу ли на соревнования. В тот год у меня папа сильно болел, не до тренировок. Его как раз прооперировали, и тогда я решилась... Вся на нервах, переживаниях, в сплошной бессоннице..."

Команда добралась до Аомори, и Вероника сразу же закрылась в гостиничном номере – отсыпаться. У ее подруги по сборной Марии Гляцевич организаторы спросили, прибыла ли Козловская и почему она не тренируется, на что Маша ответила: "А зачем? Она все равно всех победит!"

Как вспоминает Козловская, после сна ладони у нее были синие - верный признак того, что организм запредельно мобилизовался. Это как у бойцовой собаки шерсть на загривке дыбом встает от большого возбуждения и готовности к чему угодно.

"Я выходила на дохё и после команды судьи просто всех сносила на своем пути, высекала их. Мне нужно было выплеснуть накопившуюся энергию, всю свою злость на болезнь, которая папу разъедала, на то, что мы с сестрой не можем ему помочь... Победы давались легко, но никакой особо бурной радости не приносили...", - Вероника замолкает.

Любовь, похожая на сон

Признается, что знакомство с сумо было для нее все же счастливым: добилась высоких результатов, продлила жизнь в спорте, приобщилась к чему-то новому, удивительному, интересному. Воспоминания сейчас как о приятном сне.

© Sputnik Владимир Нестерович Как признается Вероника Козловская, она старается идти по жизни без уныния

"По-доброму завидую нашим олимпионикам. Пусть ненадолго и в весьма стеснительных из-за пандемии обстоятельствах, но они познакомятся с Японией, ее древней культурой, традициями, очень добрыми, открытыми и гостеприимными людьми. Жаль, что сумо не входит в программу Олимпийских игр: я бы тогда все глаза проглядела", - признается Вероника Козловская - белоруска, которая дважды становилась лучшей на планете в сугубо японском виде спорта.