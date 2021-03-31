Источник материала: UDF



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«Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами», — написал политик.

«Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает», — описал Навальный свое состояние в письме из колонии, опубликованном на его странице.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Алексей Навальный объявил голодовку в колонии Российский оппозиционер требует исполнить закон и пустить к нему врача.

Адвокатына прошлой неделе рассказали, что что после этапирования из московского СИЗО во Владимирскую область в конце февраля у политика появились боли в спине и правой ноге; при этом ему дают только ибупрофен.