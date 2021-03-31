Какие мужчины по знаку зодиака могут быть плохими любовниками

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Почему Близнецы, Раки и Девы могут быть плохими любовниками

Что не дает стать хорошим любовником Стрельцам, Козерогам и Рыбам

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Многим мужчинам нравится доставлять удовольствие во время интимных ласк своей второй половинке, но есть такие, кто не может быть хорошим любовником, и это все из-за того, что они были рождены под определенным зодиакальным знаком. Нельзя сказать, что они являются очень плохими любовниками, но доставить невероятное наслаждение второй половинке у них может получаться не всегда.Для мужчин, которые были рождены под таким сочетанием звезд, любовные утехи являются ежедневной рутиной. У них есть прекрасное понимание того, как взбудоражить свою партнершу, но фееричностью будет пронизана только прелюдия. Мужчинам-Близнецам очень важно, что они смогли проявить себя в начале процесса, а вот что произошло в конце, их совершенно не интересует.Мужчины, рожденные под таким зодиакальным созвездием, отличаются эмоциональностью и болтливостью. Во время любовных утех они могут также много говорить, и в какой-то момент партнершу это может начать раздражать. Для мужчин-Раков семья является главным в жизни, и для нее они готовы горы свернуть, а вот секс для них – дело второстепенное. В них есть чувственность и эмоциональность, но это только на уровне души, и сильной страсти от них исходить не может.Мужчины-Девы всегда стараются добиваться идеала во всем, а также сильно чистоплотны. Им совершенно не нравится, когда во время близости могут появляться различные телесные выделения, которые являются нормой. У них также нет огненного темперамента и невероятной страсти. Любовные утехи для них похожи на деловой проект, где важно придерживаться всех правил и закономерностей.Мужчины, рожденные под таким сочетанием звезд, отличаются страстностью натуры и романтичностью, они могут очень умело склонить своего партнера к интимной близости. Истинное удовольствие мужчины-Стрельцы могут получить только на этапе соблазнения. Из-за этого представители знака могут довольно часто менять партнеров, ведь хочется снова и снова соблазнять.Во время интима с представителями данного знака может складываться впечатление, что они испытывают чувства к другому человеку, а нынешняя партнерша помогает только удовлетворить желание. Они могут показаться скучными. Если женщина любит романтику и внимание, то может не оценить такой близости.Мужчины, рожденные под таким сочетанием звезд, отличаются сильной эмоциональностью, и если сначала все может быть хорошо, то в конце партнерша может испугаться, так как мужчины-Рыбы в завершении интима могут невероятно кричать или даже заплакать. Со временем все это может сильно наскучить.Важно отметить, что из всех правил могут быть исключения, и среди представителей данных знаков зодиака могут быть прекрасные любовники, способные доставить своей партнерше невероятное удовольствие.