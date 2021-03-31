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Какие мужчины по знаку зодиака могут быть плохими любовниками

31.03.2021 18:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Какие мужчины по знаку зодиака могут быть плохими любовниками
Картинка носит иллюстративный характер
Многим мужчинам нравится доставлять удовольствие во время интимных ласк своей второй половинке, но есть такие, кто не может быть хорошим любовником, и это все из-за того, что они были рождены под определенным зодиакальным знаком. Нельзя сказать, что они являются очень плохими любовниками, но доставить невероятное наслаждение второй половинке у них может получаться не всегда.

Почему Близнецы, Раки и Девы могут быть плохими любовниками



Близнецы. Для мужчин, которые были рождены под таким сочетанием звезд, любовные утехи являются ежедневной рутиной. У них есть прекрасное понимание того, как взбудоражить свою партнершу, но фееричностью будет пронизана только прелюдия. Мужчинам-Близнецам очень важно, что они смогли проявить себя в начале процесса, а вот что произошло в конце, их совершенно не интересует.

Рак. Мужчины, рожденные под таким зодиакальным созвездием, отличаются эмоциональностью и болтливостью. Во время любовных утех они могут также много говорить, и в какой-то момент партнершу это может начать раздражать. Для мужчин-Раков семья является главным в жизни, и для нее они готовы горы свернуть, а вот секс для них – дело второстепенное. В них есть чувственность и эмоциональность, но это только на уровне души, и сильной страсти от них исходить не может.

Дева. Мужчины-Девы всегда стараются добиваться идеала во всем, а также сильно чистоплотны. Им совершенно не нравится, когда во время близости могут появляться различные телесные выделения, которые являются нормой. У них также нет огненного темперамента и невероятной страсти. Любовные утехи для них похожи на деловой проект, где важно придерживаться всех правил и закономерностей.

Что не дает стать хорошим любовником Стрельцам, Козерогам и Рыбам



Стрелец. Мужчины, рожденные под таким сочетанием звезд, отличаются страстностью натуры и романтичностью, они могут очень умело склонить своего партнера к интимной близости. Истинное удовольствие мужчины-Стрельцы могут получить только на этапе соблазнения. Из-за этого представители знака могут довольно часто менять партнеров, ведь хочется снова и снова соблазнять.

Козерог. Во время интима с представителями данного знака может складываться впечатление, что они испытывают чувства к другому человеку, а нынешняя партнерша помогает только удовлетворить желание. Они могут показаться скучными. Если женщина любит романтику и внимание, то может не оценить такой близости.

Рыбы. Мужчины, рожденные под таким сочетанием звезд, отличаются сильной эмоциональностью, и если сначала все может быть хорошо, то в конце партнерша может испугаться, так как мужчины-Рыбы в завершении интима могут невероятно кричать или даже заплакать. Со временем все это может сильно наскучить.

Важно отметить, что из всех правил могут быть исключения, и среди представителей данных знаков зодиака могут быть прекрасные любовники, способные доставить своей партнерше невероятное удовольствие.
 
 
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Что не дает стать хорошим любовником Стрельцам, Козерогам и Рыбам.
 
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