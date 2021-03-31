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Названы признаки, указывающие на то, что ваша иммунная система ослаблена

31.03.2021 18:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Названы признаки, указывающие на то, что ваша иммунная система ослаблена
Иллюстративное фото
Наличие здоровой иммунной системы у человека – залог его крепкого здоровья, и устойчивости к различным инфекционным процессам. Но часто так случается, что наша иммунная система ослабевает. В этом случае наличие даже обычной простуды может стать серьёзным испытанием для организма. Эксперты определили ряд признаков, указывающих на то, что иммунная система претерпела некоторые изменения.

Одним из важных признаков, который может указывать на ослабление защитных функций иммунных клеток, является постоянное ощущение усталости и сонливости, несмотря на достаточное количество ночного сна. Так же об ослаблении иммунитета может говорить повышенная восприимчивость организма к вирусным и бактериальным инфекциям. При здоровом и сильном иммунитете, наш организм в большинстве случаев сам справляется с патогенами.

Об ослабленном иммунитете могут указывать длительно протекающие инфекционные процессы, плохое заживление ран, а так же повышенная аллергическая реакция на привычные продукты. О плохом иммунитете предупреждают и появившиеся проблемы с дёснами, расстройство стула, воспаления кишечника.

Причин ослабления иммунной системы может быть несколько. Во-первых, это может быть связано с недостатком сна, малоподвижным образом жизни и редкими прогулками на свежем воздухе. Так же оказать негативное влияние на иммунные клетки могут ряд заболеваний, например ВИЧ, корь, диабет 1 типа, целиакия, а так же ряд аутоиммунных заболеваний. Поэтому, если вы заподозрили у себя симптомы снижения иммунитета – обратитесь за разъяснениями и помощью к специалистам.
 
 
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Причин ослабления иммунной системы может быть несколько.
 
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