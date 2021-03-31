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Названы признаки, указывающие на то, что ваша иммунная система ослаблена
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Одним из важных признаков, который может указывать на ослабление защитных функций иммунных клеток, является постоянное ощущение усталости и сонливости, несмотря на достаточное количество ночного сна. Так же об ослаблении иммунитета может говорить повышенная восприимчивость организма к вирусным и бактериальным инфекциям. При здоровом и сильном иммунитете, наш организм в большинстве случаев сам справляется с патогенами.
Об ослабленном иммунитете могут указывать длительно протекающие инфекционные процессы, плохое заживление ран, а так же повышенная аллергическая реакция на привычные продукты. О плохом иммунитете предупреждают и появившиеся проблемы с дёснами, расстройство стула, воспаления кишечника.
Причин ослабления иммунной системы может быть несколько. Во-первых, это может быть связано с недостатком сна, малоподвижным образом жизни и редкими прогулками на свежем воздухе. Так же оказать негативное влияние на иммунные клетки могут ряд заболеваний, например ВИЧ, корь, диабет 1 типа, целиакия, а так же ряд аутоиммунных заболеваний. Поэтому, если вы заподозрили у себя симптомы снижения иммунитета – обратитесь за разъяснениями и помощью к специалистам.
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Причин ослабления иммунной системы может быть несколько.
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