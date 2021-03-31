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Доллар по 80, евро по 96: Рублю предсказали обвал в течение трех месяцев
Источник материала: UDF
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По их прогнозу, спикировать на новое «дно» рубль может уже во втором квартале, к концу которого курс доллара поднимется до 80 рублей, а евро обновит максимум с 2014 года - 96 рублей.
От падения, как считают в Saxo, рубль не удержит ни общее ослабление доллара, ни рост цен на нефть.
В банке прогнозируют, что американская валюта возобновит снижение на форексе во втором квартале на фоне вливаний ФРС, финансирующей дефицит бюджета США, а «черное золото» вернется к отметке 68 долларов за баррель Brent, благодаря вакцинации и сделке ОПЕК+ по ограничению поставок.
«Сырьевой сектор продолжит расти, поэтому промышленные металлы и энергоресурсы должны поднять ВВП России и положительно сказаться на бюджете. Однако премия за геополитический риск для России, скорее всего, будет увеличиваться, что приведет к ослаблению рубля и снижению доступности финансирования на западных рынках», - пишет Saxo.
«Давление на рубль также могут оказать повышенная волатильность на финансовых рынках и угроза новых санкций со стороны США», - отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.
Он прогнозирует, что на фоне ускорения инфляции, бьющей рекорды с 2016 года, ЦБ РФ пойдет на резкое повышение ключевой ставки - с текущих 4,5% до 5,5% годовых уже к концу второго квартала.
С начала года рубль потерял 2,7% к доллару, несмотря на то, что цена нефти Brent подскочила на 12 долларов, или 24%. Рынок российского госдолга падает четвертый месяц подряд - максимально долго с 2018 года, в то время как иностранные инвесторы «пакуют чемоданы» и эвакуируют деньги.
По данным ЦБ, в феврале нерезиденты продали ОФЗ на 60 млрд рублей. В марте, согласно данным Национального расчетного депозитария, отток ускорился до 100 млрд рублей. Доля иностранцев на рынке обновила минимума за 5 лет, а номинальный объем их вложений опустился до самого низкого уровня за 9 месяцев.
Относительно нефти рубль не был так слаб практически никогда в истории: рублевая цена барреля приближается к отметке 5000 рублей, выше которой поднималась лишь однажды - в 2018 году на фоне санкций против «Русала» и близких Кремлю олигархов.
«Это во многом результат усилившихся санкционных ожиданий и подогреваемого этим оттока капитала, - отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. - В последние недели риторика властей США ухудшилась, что стало катализатором продаж ОФЗ иностранными инвесторами».
Еще одним фактором снижения интереса нерезидентов к ОФЗ и рублю стало усиление инфляционных ожиданий в США и в целом всплеск инфляции во многих странах, говорит эксперт: это породило опасения более скорого начала ужесточения политики ФРС.
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Относительно нефти рубль не был так слаб практически никогда в истории.
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