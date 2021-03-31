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«Сырьевой сектор продолжит расти, поэтому промышленные металлы и энергоресурсы должны поднять ВВП России и положительно сказаться на бюджете. Однако премия за геополитический риск для России, скорее всего, будет увеличиваться, что приведет к ослаблению рубля и снижению доступности финансирования на западных рынках», - пишет Saxo.

«Давление на рубль также могут оказать повышенная волатильность на финансовых рынках и угроза новых санкций со стороны США», - отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

«Это во многом результат усилившихся санкционных ожиданий и подогреваемого этим оттока капитала, - отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. - В последние недели риторика властей США ухудшилась, что стало катализатором продаж ОФЗ иностранными инвесторами».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар по 80, евро по 96: Рублю предсказали обвал в течение трех месяцев Относительно нефти рубль не был так слаб практически никогда в истории.