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Головченко пригрозил точечными ответными санкциями «вражеским» странам

31.03.2021 19:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Указ об ответных санкциях будет применяться только в отношении тех фирм и компаний, которые применяют недружественные акции в отношении нашей республики», — заявил 31 марта в ходе визита на Мозырский НПЗ премьер-министр Роман Головченко, комментируя вчерашний указ Александра Лукашенко. Видео подхода к прессе разместила пресс-служба правительства.

Головченко пригрозил точечными ответными санкциями «вражеским» странам
Фото: Alexandra Isaeva / Facebook

Как отметил Головченко, «подписан документ о возможности введения ответных защитных мер (создается правовое поле) по отношению к тем, кто применяет неправомерные санкции экономического порядка к Республике Беларусь и конкретным предприятиям».

«Кто войдет в этот список, определит правительство. Мы будем в этом плане гораздо более чистоплотными. К сожалению, так называемые западные партнеры применяют санкции в виде дубинки, которой машут налево и направо, не разбираясь, кто под нее попадает. Тем самым оказывают давление на страну. Мы будем действовать в ответ очень точечно», — сказал премьер-министр.

«И это наша суверенная мера защиты, правом на которую мы сможем воспользоваться», — подчеркнул он.

Как сообщалось, Александр Лукашенко 30 марта подписал указ о введении ответных санкций в отношении ряда государств.

 
 
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«Указ об ответных санкциях будет применяться только в отношении тех фирм и компаний, которые применяют недружественные акции в отношении нашей республики», —...
 
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