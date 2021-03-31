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Если у вас есть 5 миллионов долларов, то можно купить убыточный колхоз в Лепельском районе
Источник материала: Партизан
В Лепельском районе впервые в целях оздоровления попробуют приватизировать убыточный колхоз. У него более 3 тысяч гектаров земли и 124 работника.
Иллюстративное фото
Продается доля государства в ОАО «Черейщина» в размере 57% уставного фонда, конкурс по продаже этого пакета акций состоится 23 апреля. Кроме государства у акционерного общества 159 акционеров — физических лиц.
Стоимость продаваемых 2 167 783 акций оценили в 4 140 465 рублей, при номинальной стоимости каждой в 80 копеек. Но это далеко не все, что новому владельцу необходимо потратить на колхозе. В первый же год, согласно условиям продажи, он должен вложить в обновление материально-технической базы ни много ни мало 10 000 000 рублей.
Однако и на этом условия не заканчиваются. Выставлен следующий ряд требований:
сохранение 90% рабочих мест и трудоустройство высвобождаемых профессионально пригодных работников;
повышение средней зарплаты по предприятию до средней по Лепельскому району;
постоянное поголовье КРС не менее 2100 голов, из них не менее 840 голов дойного стада с обновлением на более высокопродуктивное до 2025 года;
за три года увеличить продуктивность дойного стада с удоем от фуражной коровы не менее среднего по стране;
сохранение деятельности по производству сельхозпродукции;
поставки продукции для госнужд, сколько укажет Лепельский райисполком;
выход по итогам 2025 года на безубыточную работу.
Кроме того новый владелец должен обеспечить исполнение финансовых обязательств открытого акционерного общества «Черейщина».
ОАО «Черейщина» специализируется на производстве животноводческой продукции, зерновых и зернобобовых культур, маслосемян рапса. На 1 января этого года у общества было 3089 гектаров сельхозугодий, из них пашни – 2177 гектаров. Сейчас на предприятии работают 124 человека, сообщает фонд «Витебскоблимущество».
По итогам 2019 года выручка от реализации продукции в этом ОАО составила 2 247 000 рублей, при этом ее себестоимость была 2 320 000 рублей. Валовая прибыль составила - 73 000 рублей, чистая прибыль — 12 000 рублей.
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В Лепельском районе впервые в целях оздоровления попробуют приватизировать убыточный колхоз. У него более 3 тысяч гектаров земли и 124 работника.
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