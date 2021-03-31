ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Если у вас есть 5 миллионов долларов, то можно купить убыточный колхоз в Лепельском районе

31.03.2021 19:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Лепельском районе впервые в целях оздоровления попробуют приватизировать убыточный колхоз. У него более 3 тысяч гектаров земли и 124 работника.


Иллюстративное фото

Продается доля государства в ОАО «Черейщина» в размере 57% уставного фонда, конкурс по продаже этого пакета акций состоится 23 апреля. Кроме государства у акционерного общества 159 акционеров — физических лиц.

Стоимость продаваемых 2 167 783 акций оценили в 4 140 465 рублей, при номинальной стоимости каждой в 80 копеек. Но это далеко не все, что новому владельцу необходимо потратить на колхозе. В первый же год, согласно условиям продажи, он должен вложить в обновление материально-технической базы ни много ни мало 10 000 000 рублей.

Однако и на этом условия не заканчиваются. Выставлен следующий ряд требований:

сохранение 90% рабочих мест и трудоустройство высвобождаемых профессионально пригодных работников;

повышение средней зарплаты по предприятию до средней по Лепельскому району;
постоянное поголовье КРС не менее 2100 голов, из них не менее 840 голов дойного стада с обновлением на более высокопродуктивное до 2025 года;

за три года увеличить продуктивность дойного стада с удоем от фуражной коровы не менее среднего по стране;

сохранение деятельности по производству сельхозпродукции;

поставки продукции для госнужд, сколько укажет Лепельский райисполком;
выход по итогам 2025 года на безубыточную работу.

Кроме того новый владелец должен обеспечить исполнение финансовых обязательств открытого акционерного общества «Черейщина».

ОАО «Черейщина» специализируется на производстве животноводческой продукции, зерновых и зернобобовых культур, маслосемян рапса. На 1 января этого года у общества было 3089 гектаров сельхозугодий, из них пашни – 2177 гектаров. Сейчас на предприятии работают 124 человека, сообщает фонд «Витебскоблимущество».

По итогам 2019 года выручка от реализации продукции в этом ОАО составила 2 247 000 рублей, при этом ее себестоимость была 2 320 000 рублей. Валовая прибыль составила - 73 000 рублей, чистая прибыль — 12 000 рублей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лепельском районе впервые в целях оздоровления попробуют приватизировать убыточный колхоз. У него более 3 тысяч гектаров земли и 124 работника.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская: наш голос услышала и Россия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by