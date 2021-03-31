ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тихановская: наш голос услышала и Россия

31.03.2021 19:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская объявила о начале второго этапа подготовки к переговорам демократических сил и властей в Беларуси.



Первым этапом она назвала сбор более 760 тысяч голосов в интернете за мирное разрешение кризиса в нашей стране с помощью этих переговоров. "Мы вернули себе голос — и его услышали все", — заявила Тихановская. По её словам, поддержка есть и в ЕС, и в США, и в других странах.

"Международные партнёры говорят нам, что требование переговоров показывает зрелость белорусов как нации — ведь это готовность признать кризис и решить его ненасильственным путём, — продолжает Светлана Тихановская. — Этим мы отличаемся от режима, который разрушил все контакты и связи и забыл все языки, кроме языка насилия".

"Наш голос услышала и Россия", — подчёркивает Тихановская. И упоминает вчерашнюю видеоконференцию канцлера Германии и президентов Франции, России. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон говорили с Владимиром Путиным о свободных выборах в Беларуси.

Что же за второй этап подготовки к переговорам? По словам Светланы Тихfновской, первое его направление — принуждение режима к переговорам из-за усиления внешнего и внутреннего давления, из-за поиска новых форм протеста. Второе направление — подготовка и организация переговоров. Оптимальные решения команда Тихановской ищет с представителями международных организаций, экспертных групп и правительств. Наиболее вероятной площадкой для переговоров выглядит ОБСЕ. А главным сигналом к диалогу станет прекращение насилия и освобождение политзаключённых в Беларуси.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихановская объявила о начале второго этапа подготовки к переговорам демократических сил и властей в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Пра прэзыдэнта і гаворкі не вялося», — жыхарка Берасьця, якой пагражаюць 3 гады «хіміі» за падвешваньне пудзіла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by