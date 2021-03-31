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Премьер Головченко пояснил, против кого будут вводить контрсанкции

31.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

«Мы будем действовать в ответ очень точечно», – заявил Роман Головченко.

При посещении Мозырского НПЗ в среду премьер-министр прокомментировал вчерашний указ правителя о контрсанкциях:

– Кто войдет в этот список, определит правительство. К сожалению, западные партнеры применяют санкции в виде дубинки, которой машут налево и направо, не разбираясь в ситуации. Тем самым оказывают давление на страну. Мы будем действовать в ответ очень точечно и останемся в этом плане гораздо более чистоплотными. Указ будет применяться только в отношении тех фирм и компаний, которые применяют недружественные акции в отношении нашей республики.

Кроме того, Головченко отметился высказыванием об «информационно-экономическом терроризме». По его словам, цифры, касающиеся деятельности предприятий (убыточности), якобы выхватываются из контекста, и информация преподносится в виде финансовой катастрофы.

– Это можно расценивать как информационно-экономический терроризм. Такая подача рассчитана на неподготовленную аудиторию, которая воспринимает информацию заголовками. Я к этому отношусь достаточно скептически. Уверен, что люди, которые действительно интересуются экономикой и хотят разобраться в этом, могут это сделать, ведь материалов для этого достаточно. Надо просто выбирать те источники информации, которым люди доверяют, – цитирует премьера БЕЛТА.

Экономист: «Не стал бы преувеличивать последствия этого указа»

 
 
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