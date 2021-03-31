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Европейский банк прекратил финансировать реконструкцию автодороги М7

31.03.2021 19:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) приостановил финансирование реконструкции автодороги М7 Минск — Ошмяны — граница Литвы, сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник во время общения с жителями региона.

Европейский банк прекратил финансировать реконструкцию автодороги М7
Источник: region.grodno.by

«Финансирование за счет средств Европейского инвестиционного банка по данному проекту приостановлено. В настоящее время правительством изыскиваются дополнительные источники финансировани», — приводит слова Караника сайт облисполкома.

По его словам, всоответствии с государственной инвестиционной программой на 2021 год на реконструкцию автодороги М7/Е28 Минск — Ошмяны — граница Литовской Республики предусмотрено выделение белорусской составляющей в рамках проекта «Транспортное сообщество».

«Указанные средства будут направлены на подготовительные работы по реконструкции объекта», — сказал председатель Гродненского облисполкома.

Следует отметить, что одобренный в 2019 году проект реконструкции и модернизации указанной автодороги и автодорожного пункта пропуска «Каменный Лог» предусматривал финансирование со стороны ЕИБ в 110 млн евро сроком на 29 лет.

Европейский инвестиционный банк был учрежден в 1958 году как банк Евросоюза. Он находится в собственности 27 государств — членов ЕС. Около 90% проектов ЕИБ реализует внутри ЕС, 10% — за его пределами. Беларусь получила доступ к работе с ЕИБ в 2017 году после снятия санкций Евросоюза. На тот момент это был последний ключевой международный финансовый институт, который не был представлен в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) приостановил финансирование реконструкции автодороги М7 Минск — Ошмяны — граница Литвы, сообщил председатель Гродненского...
 
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