Шэрон Стоун сделала шокирующее заявление: ее насиловал собственный дедушка

Источник материала: Tut.by

Вчера в продажу поступили мемуары голливудской звезды Шэрон Стоун. Анонсируя книгу, актриса дала откровенное интервью The New York Times, в котором сделала несколько шокирующих заявлений. Одно из них такое — на протяжении нескольких лет маленькая Шэрон подвергалась сексуальному насилию со стороны собственного деда.

Шэрон рассказывает, что мама часто оставляла их с сестрой Келли у дедушки, который растлил девочек в юном возрасте. Как это часто бывает, насильник угрожал, что убьет жертв, если они кому-нибудь расскажут о том, что происходит. И девочки молчали. Актриса вспоминает, что они не обсуждали это даже между собой.

Всё закончилось только со смертью деда: Шэрон говорит, что ей было 14 лет, когда его не стало — и это на тот момент стало главным облегчением и радостью в ее жизни.

Рассказать обо всём матери Шэрон решилась только в тот момент, когда села за написание мемуаров. Поначалу мать была против, отрицала, что такое возможно, была потрясена. Но когда актриса прочла ей то, что написала, обняла ее и дала добро на публикацию.

К сожалению, Стоун не единственная известная женщина, которая пережила сексуальное насилие в детстве. Мы вспомнили еще нескольких звезд со схожим опытом: этим дамам удалось не только пережить страшную травму, но и воспитать в себе характер настоящего борца.

Опра Уинфри

Опра Уинфри — это, пожалуй, одна из самых известных лиц телевидения и влиятельных женщин Америки. Но жизнь девочки началась с кошмара. Ее детство прошло в бараках города Милуоки, где жила многочисленная родня ее матери. Женщина работала горничной и, спасаясь от нищеты, не могла уделять время дочери.

В 9 лет Опру изнасиловал двоюродный брат. А чтобы она никому не проболталась о том, что случилось, купил ей мороженое.

— Он взял меня в магазин — кровь все еще стекала по моей ноге — и купил мне угощение, — с ужасом вспоминала впоследствии телезвезда.

В последующие годы Опра пережила насилие со стороны других братьев и собственного дяди. В 13 лет она забеременела и была счастлива, когда случился выкидыш.

Всё прекратилось только в тот момент, когда Опра сбежала из дома — отец наконец занялся ее воспитанием, образованием и помог встать на ноги.

Деми Мур

Голливудская красавица (и умница), «Солдат Джейн», мама трех дочерей могла бы скатиться на дно еще в 15 лет, если бы ее психика и характер не оказались столь сильными.

У матери Деми была алкогольная зависимость, и когда дочь стала превращаться в очень красивую девушку, она начала брать ее с собой в бары, чтобы привлечь внимание мужчин, которые могли бы оплатить выпивку.

В баре насильник заметил Деми и за 500 долларов получил от ее матери ключи от квартиры. Когда девушка вернулась домой, он уже был там. Актриса до сих пор со слезами вспоминает о том, что случилось потом, и о вопросе, который задал этот мужчина: «Как это, когда тебя продают за 500 баксов?».

Актриса признается, что этот момент перевернул ее жизнь. И последующие проблемы с алкоголем, наркотиками, отношениями она связывает именно с насилием. Деми Мур особенно ужасает, что она чуть было не повторила ошибки своей матери в воспитании собственных дочерей, когда игнорировала их, будучи в алкогольном угаре. К счастью, ей удалось все исправить.

Памела Андерсон