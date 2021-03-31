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В Гродно задержали брестчанина за коммерческий шпионаж
Источник материала: Партизан
Оперативники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского РОВД Гродно выявили предприимчивого брестчанина, который пытался продать сведения о кредитных договорах. Сделка была пресечена во время встречи с покупателем, сообщает МВД.
Когда-то 32-летний житель Бреста работал представителем банка, сотрудничавшего с фирмой, которая устраивала презентации посуды, одеял и прочей продукции, которую можно приобрести прямо на выставке. Как правило, стоит такой товар недешево, и покупатели прямо на месте берут кредиты. Мужчина, уже не являясь сотрудником банка, но имея логин и пароль, скачал с интернет-платформы банка данные должников, незаконно завладел сведениями о 200 кредитополучателях.
Кому могла пригодиться эта информация?
На роль покупателя нашелся сотрудник гродненской фирмы, защищающей права потребителей, в том числе потерпевших в суде. Очевидно, что на подобных лохотронах покупки делаются на эмоциях, и спустя время кредитополучатели обращаются в суд. Сведения о потенциальных клиентах продавец намеревался продать за 4 тысячи долларов.
Правоохранители усмотрели в действиях мужчины состав преступления, предусмотренного ст. 254 Уголовного Кодекса. Возбуждено уголовное дело за коммерческий шпионаж. Это довольно редкая статья.
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Оперативники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского РОВД Гродно выявили предприимчивого брестчанина, который пытался продать...
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