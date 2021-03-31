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У "Крамы" сорвалась презентация альбома: "Участвовали в дворовых концертах”

31.03.2021 19:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Группе "Крама" отказали в проведении концерта в Минске. Музыканты планировали презентовать новый альбом 4 апреля в пивном ресторане "Друзья". Но мероприятие сорвалось.

У "Крамы" сорвалась презентация альбома: "Участвовали в дворовых концертах”
В комментарии Еврорадио лидер группы Игорь Ворошкевич не смог назвать точную причину отмены. 

"Не я этим занимался, а наш администратор. Но вроде бы сказали, что "гастрольки" не получают те, кто участвовал в дворовых концертах", — рассказывает Ворошкевич.

Музыкант также говорит, что в последнее время их перестали крутить по радио: 

"Это я вижу по авторским отчислениям. Я же знаю, какие у меня были авторские. Но после Нового года их практически нет. Позавчера ходил проверить — у меня 61 копейка. Видимо, всё пойдет мальчикам из Барановичей [скорее всего, имеется в виду группа "Галасы ЗМеста". Но это не точно. — Еврорадио]".

Музыканты всё же не отказываются от идеи презентовать альбом. Но пока не известны ни дата мероприятия, ни формат.

"Сейчас неизвестно, что делать. Разве что будем проводить онлайн — очередной дурдом", — жалуется Ворошкевич.  

30 марта группа "Разбитое сердце пацана" объявила о временном переезде в Украину. Музыканты объясняют: за последнее время им трижды отказывали в выдаче гастрольных удостоверений. А в начале марта стало известно, что концерт брестских рокеров "Дай Дорогу!" в минском клубе Re:Public, который был запланирован на 7 мая, также запретили.
 
Теги: Минск
 
 
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Группе "Крама" отказали в проведении концерта в Минске. Музыканты планировали презентовать новый альбом 4 апреля в пивном ресторане "Друзья". Но мероприятие...
 
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