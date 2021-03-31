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Министр внутренних дел посетил предприятие «Бобруйскагромаш»
Источник материала: ОНТ
Злоумышленник, который
Министр обратил внимание заводчан на рост киберпреступлений и мошенничеств в интернете. Несмотря на все предупреждения, люди продолжают попадаться на удочку злоумышленников. Говорили и о дорожной безопасности, о последствиях пьяной езды. И здесь Иван Кубраков напомнил: ответственность будет соразмерной правонарушению.
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