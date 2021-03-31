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Министр внутренних дел посетил предприятие «Бобруйскагромаш»

31.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Министр внутренних дел посетил предприятие «Бобруйскагромаш»

Злоумышленник, который накануне ограбил банк в Петриковском районе, связав кассира и угрожая ей пистолетом, понесет заслуженное наказание. Об этом заявил министр внутренних дел. Подозреваемого задержали по горячим следам. О профилактике правонарушений сегодня шла речь на предприятии «Бобруйскагромаш», которое посетил Иван Кубраков.  

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: «Сотрудниками органов внутренних дел принимается максимум мер, чтобы работать именно на профилактику, не допускать совершения преступлений. Ещё раз повторюсь, элементарные нарушения норм безопасности, которые очень часто бывают и предприятиями, и организациями не принимаются те рекомендации органов внутренних дел, это обеспечение контрольно-пропускного режима, обеспечение безопасности, установление охранных сигнализаций».  

Министр обратил внимание заводчан на рост киберпреступлений и мошенничеств в интернете. Несмотря на все предупреждения, люди продолжают попадаться на удочку злоумышленников. Говорили и о дорожной безопасности, о последствиях пьяной езды. И здесь Иван Кубраков напомнил: ответственность будет соразмерной правонарушению.   

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Злоумышленник, который накануне ограбил банк в Петриковском районе, связав кассира и угрожая ей пистолетом, понесет заслуженное наказание. Об этом заявил министр...
 
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