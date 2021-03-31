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Роман Головченко посетил Мозырский нефтеперерабатывающий завод

31.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Роман Головченко посетил Мозырский нефтеперерабатывающий завод

Завершить новый комплекс Мозырского нефтеперерабатывающего завода потребовал сегодня премьер-министр.

Роман Головченко посетил предприятие вместе с госсекретарем Совбеза Александром Вольфовичем. Завод для страны стратегический. Здесь выпускается более сорока наименований продукции. В прошлом году переработано почти 9 миллионов тонн нефти. И почти вся продукция – около 80% – идет на экспорт в более чем 20 стран. Что касается комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, который возводят, – это завод на заводе, самый масштабный проект за всю историю предприятия.  

Коснулись и темы введения Беларусью ответных санкций в отношении стран, которые такие санкции ввели по отношению к нашим предприятиям. Глава правительства заверил, что мера эта вынужденная – для защиты национальных интересов. Успешный пример изменения вектора сотрудничества с Запада на Восток есть и на Мозырском НПЗ. Если ранее продукция в третьи страны шла через литовские порты, то теперь – через российскую Усть-Лугу. Выгодно и нам и партнерам. Условия устраивают обе стороны.

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Завершить новый комплекс Мозырского нефтеперерабатывающего завода потребовал сегодня премьер-министр. Роман Головченко посетил предприятие вместе с...
 
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