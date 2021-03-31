Туман и до +19°С. Прогноз погоды на 1 апреля

Источник материала: ОНТ

В ближайшие дни погода будет нестабильной. В четверг еще тепло, а с пятницы существенно похолодает – заморозки, ветер северный, мокрый снег.

Завтра, 1 апреля, погоду будут определять область высокого атмосферного давления и влажный воздух с севера Европы, который принесет с собой дожди. Но будет еще довольно тепло.

В четверг облачно с небольшими прояснениями. Ночью без осадков. Утром и днем на большей части страны – дожди. Влажность до 80%. Ночью и утром будет сгущаться слабый туман, видимость до километра. Ветер юго-западный, западный умеренный. Атмосферное давление будет падать.

К утру температура воздуха составит от +4°С по северо-западу до +8°С тепла по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет до 4 градусов прохладнее. В середине дня воздух прогреется от +10°С по Витебской области до +19°С по Брестской. К вечеру – от +4°С по северу страны до +15°С по юго-западу.

В пятницу начнется похолодание. С территории Северной Европы начнет распространяться более прохладный воздух. Ночью от -3°С по северо-западу до +7°С по юго-востоку, днем +4°С…+11°С. Во многих районах пройдет кратковременный дождь с мокрым снегом. Ветер северный порывистый. В первые апрельские выходные холодная погода с заморозками и осадками сохранится.

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