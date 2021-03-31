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Хоккеисты «Нью-Джерси» уступили «Бостону» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ

31.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккеисты «Нью-Джерси» уступили «Бостону» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ

Хоккеисты «Нью-Джерси» уступили «Бостону» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Основное время завершилось вничью – 4:4.

Овертайм также не выявил победителя. А в серии буллитов были сильнее хоккеисты «Бостона». Победный бросок выполнил Чарли Койл. Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович провёл на льду 19,5 минуты – больше, чем любой другой форвард его команды. Но результативными действиями не отметился.

Следующие матчи «Нью-Джерси» проведёт дома: 2 и 4 апреля – игры против «Вашингтона» Александра Овечкина.

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Хоккеисты «Нью-Джерси» уступили «Бостону» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Основное время завершилось вничью – 4:4. Овертайм также не выявил...
 
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