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Хоккеисты «Нью-Джерси» уступили «Бостону» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ
Источник материала: ОНТ
Хоккеисты «Нью-Джерси» уступили «Бостону» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Основное время завершилось вничью – 4:4.
Овертайм также не выявил победителя. А в серии буллитов были сильнее хоккеисты «Бостона». Победный бросок выполнил Чарли Койл. Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович провёл на льду 19,5 минуты – больше, чем любой другой форвард его команды. Но результативными действиями не отметился.
Следующие матчи «Нью-Джерси» проведёт дома: 2 и 4 апреля – игры против «Вашингтона» Александра Овечкина.
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Хоккеисты «Нью-Джерси» уступили «Бостону» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Основное время завершилось вничью – 4:4. Овертайм также не выявил...
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