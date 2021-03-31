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Ученые отмечают необычайную активность вулканов по всему миру

31.03.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Необычайную активность вулканов наблюдают сейчас ученые. 


Мерапи в Индонезии выбросил горячие облака на полтора километра. За несколько часов до этого сейсмологи зафиксировали около двух десятков выбросов лавы и полсотни небольших землетрясений.

В Гватемале извергается Пакая. Лава уже уничтожила посевы и начинает поглощать жилые дома. Люди пока не торопятся эвакуироваться. Огненный поток движется медленно – до 60 метров в день.  

И самое неожиданное извержение – в Исландии. Там вулкан проснулся после шести тысяч лет спячки. Он находится всего в 40 километрах от Рейкьявика. Опасности для жителей нет. А вот для авиации введен красный уровень. Жителей просят не приближаться к жерлу. Но они продолжают фотографироваться на фоне исторического извержения.

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Необычайную активность вулканов наблюдают сейчас ученые.  Мерапи в Индонезии выбросил горячие облака на полтора километра. За несколько часов до этого...
 
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