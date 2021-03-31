Гороскоп на 1 апреля: удача улыбнется Тельцам и плохой день для выяснения отношений у Раков

Источник материала: ОНТ

Овны сегодня могут отложить ответственную работу и посвятить время домашним делам. Звёзды советуют вам избегать дискуссий. Вы не сможете найти взаимопонимания с оппонентами.

Любимчиками фортуны будут Тельцы. Пользуйтесь моментом и установите на день свои правила. У вас получится заинтересовать идеями человека, который вам необходим для достижения цели.

Физическая работа сегодня полезна Близнецам. Это позволит вам отвлечься от тревожных мыслей. К решению проблемы подойдите осмысленно. Не игнорируйте мелочи!

Раки с успехом смогут заключить выгодные сделки. Выяснение отношений лучше на время отложить. Постарайтесь обходить все сложные вопросы. Иначе обид и плохого настроения не избежать.

У Львов появится желание изменить качество своей жизни. Вам захочется избавиться от того, что вызывает разочарование. День достаточно хороший для повышения квалификации.

Девы намерены активно продвигать свои интересы. Встречи, переговоры и совещания будут благоприятными. Не раскрывайте собеседникам свои планы.

Звёзды рекомендуют Весам обсудить с близкими общие вопросы на будущее. Будьте активными, и удача не заставит себя ждать.

Скорпионы в течение дня столкнутся с проблемами и быстро их преодолеют. Прекрасный день для семейного отдыха, оздоровительных процедур и спортивных занятий.

У Стрельцов наступило время любви и романтики. Постарайтесь своими поступками не обидеть партнёра. На работе не афишируйте успехи.

Козерогам звёзды советуют следить за самочувствием. Накопившиеся дела потребуют от вас полной отдачи. Не принимайте важных решений, если у вас есть сомнения.

Водолеи проведут день в размышлениях о том, как повысить эффективность и сохранить силы. Возможны денежные поступления.

Рыбы смогут укрепить партнёрские отношения. Постарайтесь на все ситуации смотреть позитивно. Не ищите проблемы там, где их нет.

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