Два биометрических паспорта белорусы смогут иметь уже с сентября 2021 года

Источник материала: ОНТ

С 1 сентября 2021 года граждане Беларуси смогут иметь два биометрических паспорта. Такое нововведение предусмотрено указом Главы государства.





И оба паспорта нового образца будут действительны, это существенно повысит мобильность и возможности выезда за границу граждан Беларуси. Главное условие – это наличие ID-карты. На первом этапе получить «внутренний документ» можно будет в отделе по гражданству и миграции по месту жительства. В дальнейшем – в любом подразделении ведомства. Как отмечают эксперты, главная особенность биометрических документов – это высокая степень защиты. Благодаря введению новой системы идентификации личности, совершать важные юридические действия можно не выходя из дома. С 1 сентября также меняется процедура выдачи документов для иностранных граждан.

Всего в Беларуси будет введено 8 основных типов новых документов. Однако для тех, кто не желает получить биометрический паспорт нового образца, сохранена процедура выдачи бумажного документа. Напомним, ID-карта будет действительна в течение 10 лет. Для несовершеннолетних в возрасте до 14 лет документ будут выдавать сроком на 5 лет.

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