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Помощник Президента Юрий Караев посетил «Гроднохлебпром»
Источник материала: ОНТ
Спрос на хлеб, вопросы жилья и здравоохранения обсуждали 31 марта сотрудники предприятия «Гроднохлебпром» с помощником Президента – инспектором по области Юрием Караевым.
В филиалах по всей области работают около 2000 человек. За сутки выпекают почти 100 тонн хлеба и сладостей. Сейчас активно готовятся к католической Пасхе – в отдельном цеху пекут куличи, кексы, булки с маком. Юрию Караеву показали основные производственные линии и задали вопрос: как вернуть исконно белорусскую традицию – больше употреблять хлеба?
Работников предприятия интересовали, конечно, и житейские темы: жилье, образование, здоровье, благоустройство. Многие вопросы передадут в профильные ведомства.
Фото: БЕЛТА
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Спрос на хлеб, вопросы жилья и здравоохранения обсуждали 31 марта сотрудники предприятия «Гроднохлебпром» с помощником Президента – инспектором по области Юрием...
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