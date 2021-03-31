Помощник Президента Юрий Караев посетил «Гроднохлебпром»

Источник материала: ОНТ

Спрос на хлеб, вопросы жилья и здравоохранения обсуждали 31 марта сотрудники предприятия «Гроднохлебпром» с помощником Президента – инспектором по области Юрием Караевым.





В филиалах по всей области работают около 2000 человек. За сутки выпекают почти 100 тонн хлеба и сладостей. Сейчас активно готовятся к католической Пасхе – в отдельном цеху пекут куличи, кексы, булки с маком. Юрию Караеву показали основные производственные линии и задали вопрос: как вернуть исконно белорусскую традицию – больше употреблять хлеба?

Работников предприятия интересовали, конечно, и житейские темы: жилье, образование, здоровье, благоустройство. Многие вопросы передадут в профильные ведомства.

Фото: БЕЛТА

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