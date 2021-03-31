Как влюбить в себя любого? 7 качеств идеальной женщины

Источник материала: ОНТ

«Мужчина любит глазами», «Путь к сердцу мужчины лежит через желудок», «Всем мужчинам нравятся стервы». Сколько людей, столько и мнений. Какой же должна быть женщина, чтобы понравиться любому мужчине?





Женщина ухоженная



Фото: allsisters.ru

Всем мужчинам не угодишь. Кому-то нравятся брюнетки, кому-то блондинки, кто-то любит рыженьких, а кому-то лысых подавай. Но кому не нравятся ухоженные женщины, которые следят за собой? Такие женщины в первую очередь нравятся себе и распространяют эту энергетику вокруг.

Женщина умная



Фото: grekobook.ru

Многие мужчины не согласятся с этим пунктом и скажут, что мужчина должен быть умнее своей женщины. Но как вы считаете, покажет ли такая женщина своему мужчине, что она умнее его? Эти женщины с легкостью прикинутся дурочкой в определенной ситуации, а где-то незаметно подскажут, как правильно поступить в сложном для мужчины вопросе. С такой женщиной любой мужчина будет себя чувствовать не только умным, но и счастливым.

Женщина реализованная



Фото: mybiz63.ru

Часто женщины сталкиваются с такой проблемой, что мужчина после заключения брака просит свою жену сидеть дома, заниматься поддержанием уюта и воспитанием детей, при этом поглядывая на тех женщин, которые развиваются в интересном для них направлении. Но ответьте себе на вопрос: с какой женщиной приятнее поддержать разговор – с той, которая сидит в четырех стенах и зациклена на доме, или с той, у которой есть свои интересы, у кого есть своя жизнь и любимое дело? У реализованной женщины не будет времени на поиски причин для ссор и выяснения отношений без необходимости.

Женщина – муза



Фото: shutniki.club

Какую женщину будет ценить мужчина? Ту, которая поддержит его в любой ситуации. Она успокоит, когда мужчина нервничает из-за работы, она вдохновит, когда мужчина потерял веру в себя. Она не будет пилить мозг из-за того, что мужчина опоздал на ужин или забыл купить хлеб в магазине. Таких женщин не только любят, но и боятся потерять, потому что они источник силы и вдохновения.

Женщина сексуальная



Фото: eg.ru

Кому не нравятся сексуальные женщины? И речь не о том, что женщина должна выглядеть соблазнительно (хотя это тоже играет большую роль), здесь важно, какую энергетику она излучает. Каждый шаг, каждое движение такое женщины пропитано именно сексуальностью. Она обратит на себя внимание в любом обществе, такой женщиной всегда будут восхищаться мужчины и уделять ей внимание. Ярким примером данного типа является Мерлин Монро.

Женщина заботливая



Фото: krasotka.cc

Данный тип женщин не ведет себя как «мамочки», они с любовью и искренним намерением заботятся о своем мужчине: готовят вкусную еду, создают домашний уют и т.д. Важно даже не то, что именно они делают, а как это преподносят. Если это быт, который съедает их изнутри, и они вечно высказывают недовольства в сторону мужчины, то это уже не забота, а рутинная работа. Речь именно о тех действиях, цель которых – сделать мужчине приятно.

Женщина любящая



Фото: fazarosta.com

С детства всех женщин учат через сказки тому, что их должен спасти принц, который будет дарить им любовь до конца жизни, а вот о любви самих женщин там мало говорится. Односторонняя любовь может привлекать мужчину только в начале отношений, когда он хочет завоевывать, просыпается древний инстинкт. Но если женщина снизошла до мужчины и решила, что позволит ему себя любить, а у самой чувств и проявлений нет, то такие отношения продержатся ровно столько, сколько у мужчин хватит сил и терпения.





Помните! Каким бы ни был тип женщины, главное – чтобы она всегда оставалась самой собой. Истинная красота женщины в ее индивидуальности. Стремление быть такой, как надо, может завести женщину в ловушку, из которой будет очень сложно выбраться.

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