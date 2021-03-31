Операция КГБ «Манкурты». Скандал, в котором замешаны зарубежные спецслужбы. Подробности – сегодня в 20:00 и 21:00 на ОНТ

Источник материала: ОНТ

Комитет госбезопасности провёл специальную секретную операцию. Потянув всего за одну ниточку, контрразведка изобличила целую сеть тех, кто использовал все возможности, чтобы перевернуть Беларусь. Как это было и кто эти люди – смотрите сегодня на телеканале ОНТ. Две серии фильма «Манкурты» – вечером, до и после новостей.





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