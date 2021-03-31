|
Чиновники опасаются подорожания социально значимых товаров. Почему и какое решение приняли по ценам
Источник материала: Tut.by
МАРТ продлил госрегулирование цен на социально значимые товары до 29 июня. Ранее ведомство в последний раз делало это в конце декабря — на 18 групп товаров, среди которых в том числе мясо, молочные продукты, подсолнечное масло. Нынешнее решение в ведомстве объясняют опасениями по возможному росту цен на эти позиции. Уточним, что за два первых месяца этого года инфляция составила 3,1% (при плане на год — не больше 5%). Во многом это обусловлено последствиями
«В условиях негативного влияния пандемии на рост мировых цен на продовольствие сохраняются риски повышения стоимости основных социально значимых товаров, — уточняют в МАРТ. — Продление ценового регулирования направлено, прежде всего, на предупреждение завышения цен на жизненно важные продукты питания при их установлении и обеспечение доступности их для населения».
Что означает госрегулирование цен
Власти устанавливают для производителей «потолок» по рентабельности, а для оптовой и розничной торговли — по надбавкам. Для импортеров подобными постановлениями, как было в декабре, также вводят ограничения по максимальным надбавкам.
На какие товары регулируют цены
Среди товаров, на которые продлили госрегулирование цен, значатся в том числе мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), колбасные вареные изделия (вареные колбасы, сосиски, сардельки). Но среди мяса, к примеру, есть исключения. Не регулируют цены этим постановление МАРТ на куриные филе и фарш, а также на высококачественную говядину.
Среди товаров, на которые продлили госрегулирование, также значатся коровье молоко, кефир, сметана, творог, сыры, подсолнечное масло, куриные яйца, пшеничная мука, крупы (гречка, рис) и многое другое.
Напомним,
В феврале заметно
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нынешнее решение в ведомстве объясняют опасениями по возможному росту цен на эти позиции. Уточним, что за два первых месяца этого года инфляция составила 3,1%.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)