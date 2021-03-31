Чиновники опасаются подорожания социально значимых товаров. Почему и какое решение приняли по ценам

Источник материала: Tut.by

МАРТ продлил госрегулирование цен на социально значимые товары до 29 июня. Ранее ведомство в последний раз делало это в конце декабря — на 18 групп товаров, среди которых в том числе мясо, молочные продукты, подсолнечное масло. Нынешнее решение в ведомстве объясняют опасениями по возможному росту цен на эти позиции. Уточним, что за два первых месяца этого года инфляция составила 3,1% (при плане на год — не больше 5%). Во многом это обусловлено последствиями новогоднего «подарка» от властей — повышения НДС на многие продукты, лекарства, медизделия, детские товары.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«В условиях негативного влияния пандемии на рост мировых цен на продовольствие сохраняются риски повышения стоимости основных социально значимых товаров, — уточняют в МАРТ. — Продление ценового регулирования направлено, прежде всего, на предупреждение завышения цен на жизненно важные продукты питания при их установлении и обеспечение доступности их для населения».

Что означает госрегулирование цен

Власти устанавливают для производителей «потолок» по рентабельности, а для оптовой и розничной торговли — по надбавкам. Для импортеров подобными постановлениями, как было в декабре, также вводят ограничения по максимальным надбавкам.

На какие товары регулируют цены

Среди товаров, на которые продлили госрегулирование цен, значатся в том числе мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), колбасные вареные изделия (вареные колбасы, сосиски, сардельки). Но среди мяса, к примеру, есть исключения. Не регулируют цены этим постановление МАРТ на куриные филе и фарш, а также на высококачественную говядину.

Среди товаров, на которые продлили госрегулирование, также значатся коровье молоко, кефир, сметана, творог, сыры, подсолнечное масло, куриные яйца, пшеничная мука, крупы (гречка, рис) и многое другое.

Напомним, по решению правительства юрлица всех форм собственности и ИП, которые занимаются производством, импортом и продажей товаров и лекарств, которые попали в список социально значимых товаров первой необходимости, с 1 марта могут повысить цены не больше чем на 0,2% к цене на последний день предыдущего месяца.

В феврале заметно выросли цены на многие товары и услуги. Среди лидеров по подорожанию оказались многие овощи, молоко, крупы, соль, хлеб, мясо курицы, лекарства.