Задержанных представителей «Союза поляков Беларуси» признали политическими заключенными





Анжелика Борис





25 марта стало известно, что Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси Союза поляков Анжелики Бориc, а также представителей данной организации Андрея Почобута, Ирены Бернацкой, Марии Тишковской и Анны Панишевой уголовное дело по части 3 статьи 130 УК Республики Беларусь (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц).





Правозащитники признали их политическими заключенными. Сейчас их в Беларуси 325.