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Задержанных представителей «Союза поляков Беларуси» признали политическими заключенными

31.03.2021 20:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Количество тех, кого правозащитники признают политическими заключенными, увеличивается почти каждый день.


Анжелика Борис

25 марта стало известно, что Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси Союза поляков Анжелики Бориc, а также представителей данной организации Андрея Почобута, Ирены Бернацкой, Марии Тишковской и Анны Панишевой уголовное дело по части 3 статьи 130 УК Республики Беларусь (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц).

Правозащитники признали их политическими заключенными. Сейчас их в Беларуси 325.
 
 
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Количество тех, кого правозащитники признают политическими заключенными, увеличивается почти каждый день.
 
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