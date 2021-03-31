В гродненской драме рискнули поставить «Смерть Тарелкина». Аллегорию ничтожности перед главным персонажем

Пьеса «Смерть Тарелкина» Сухово-Кобылина за 150 лет пережила десятки постановок. Её ругали: Всеволода Меерхольда за новаторство в 1922-м. Запрещали: в 1966-м в Москве закрыли постановку Петра Фоменко, ведь в спектакле «не было выбора между добром и злом». Допускали: в 2005-м литовец Оскарас Коршуновас в Et Cetera поместил спектакль в арестантский полосатый халат узника концлагеря. Награждали на фестивалях за актуальность: в Гомеле в 2009-м украинский режиссер Андрей Бакиров разворачивал зеркало со сцены в зал. Но при любых концепциях слова и действия героев говорили сами за себя.









Кандида Тарелкина играет Сергей Кологрив





— Я-а-а теперь такого мнения, что всё наше отечество – это целая стая волков, змей и зайцев, которые вдруг обратились в людей, и я всякого подозреваю; а потому следует постановить правилом — всякого подвергать аресту,— говорит один из персонажей.





Сухово-Кобылин написал «Смерть Тарелкина», как гротескно-мистическую сатиру о чиновниках, считай, проходимцах, вурдалаках и оборотнях. Это ещё и «полицейская история», где «нет людей – все демоны», а герои – энергичные, покорные, и каждый вызывает чувство омерзения.





В гродненской интерпретации решили пройтись по тексту. Спектакль трансформировался из сатиры (для неё нужен четкий объект) в «невероятнейшее событие», про афериста, который инсценировал собственную смерть, чтобы не платить по долгам.





Главный герой, Кандид Тарелкин, перевоплощается в умершего приятеля, и мечтает продолжать шантажировать человека из мира сильных, генерала Варравина. Оба, в итоге, оказываются в выигрыше, ведь живут они по одному алгоритму. В финале генерал отпускает вороватого чиновника: «Езжай в Москву, в пекло, там тебя примут», и даже даёт ему денег.





Некоторые фразы из оригинала пропали, что пригладило слишком знакомые и опасные ассоциации, а сатирический контент сместился в пользу комедии нравов. Исчезли и некоторые роли. Это можно понять, ведь из театра уволились или были уволены за полгода около 20 человек, включая ведущих мастеров сцены и режиссеров.





Сергей Яскевич смягчил содержание, но выделил образ единого главного, перед которым чиновники всячески проявляют свою ничтожность. Собственно, устрашающее чучело, само из мира демонов, держит всю сценографию спектакля и является, как центральными персонажем, так и декорацией.





Актеры два акта остаются на сцене, где нет ни одного места, чтобы присесть, со стен их окружают по тна с косыми кладбищенскими крестами. Осязаемое неудобство. В костюмах – путаница: шпионские шляпы, плащи до пят кредиторов-полицейских и… «домотканые» льняные платья (костюмы) остальных. До лаптей немного осталось.





Главных героев Сергей Яскевич поместил в «классические» образы: Тарелкин – прохвост и перевертыш; генерал – хмурый «упырь» мздоимец; квартальный надзиратель – ретивый дурачок. Видимо, всё-таки из-за нехватки актеров помещик стал помещицей, некоторые персонажи исчезли, а кредиторы превратились в марширующих статистов. К сожалению, эмоции на сцене постоянно срывались на крик. Эту местную боль Сергей Яскевич побороть не смог.





– Старались мы именно выстраивать многие сцены таким образом, чтобы идти больше на сближение со зрительским залом, так, чтобы зритель мог себя с кем-нибудь из персонажей отождествить, увидеть реальность и сделать для себя какие-то выводы о том, как в любое время важны нравственные и моральные ориентиры, как важно не терять человечность, оставаться человеком, как важна просто человеческая доброта в любое время, – в интервью СТВ рассказал сам Сергей Яскевич.





Премьера 27 марта собрала полный партер: пришел гродненский бомонд из 80-х, чиновники из местных органов власти, было необычно много крепких ребят с девушками. Актерам хлопали и кричали «браво». Великий демон наблюдал.







