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Школьник "заминировал" поезд, чтобы познакомиться с девушкой

31.03.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Инцидент произошел накануне днем. В дизель-поезде Лида - Гродно 17-летней первокурснице вуза в соцсети пришло сообщение от незнакомца: "безопасность этого поезда зависит только от тебя… Взрыв произойдет через 19 минут". Девушка испугалась и обратилась к транспортной милиции. Состав экстренно остановили и вызвали на место саперов. Поезд обследовали, но взрывоопасных предметов не нашли. Задержка движения составила чуть больше 10 минут. Уже в скором времени правоохранители установили и автора сообщений. 

Евгений Дудко, официальный представитель УВД Гродненской области: "Им оказался 17-летний житель Скиделя, он находился в том же вагоне. С его слов, таким образом он хотел познакомиться со студенткой. Следователи дали правовую оценку действиям несовершеннолетнего и возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности". 

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Инцидент произошел накануне днем. В дизель-поезде Лида - Гродно 17-летней первокурснице вуза в соцсети пришло сообщение от незнакомца: "безопасность этого поезда...
 
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