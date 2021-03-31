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Школьник "заминировал" поезд, чтобы познакомиться с девушкой
Источник материала: БTИнцидент произошел накануне днем. В дизель-поезде Лида - Гродно 17-летней первокурснице вуза в соцсети пришло сообщение от незнакомца: "безопасность этого поезда зависит только от тебя… Взрыв произойдет через 19 минут". Девушка испугалась и обратилась к транспортной милиции. Состав экстренно остановили и вызвали на место саперов. Поезд обследовали, но взрывоопасных предметов не нашли. Задержка движения составила чуть больше 10 минут. Уже в скором времени правоохранители установили и автора сообщений.
Евгений Дудко, официальный представитель УВД Гродненской области: "Им оказался 17-летний житель Скиделя, он находился в том же вагоне. С его слов, таким образом он хотел познакомиться со студенткой. Следователи дали правовую оценку действиям несовершеннолетнего и возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности".
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Инцидент произошел накануне днем. В дизель-поезде Лида - Гродно 17-летней первокурснице вуза в соцсети пришло сообщение от незнакомца: "безопасность этого поезда...
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