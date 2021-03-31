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В Ельске мужчина избил, а потом закопал свою сожительницу

31.03.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Избил сожительницу, а когда понял, что та умерла, закопал во дворе. Чудовищная история произошла в Ельске. В милицию обратилась жительница Мозыря. Ее 33-летняя знакомая с минувшей осени перестала выходить на связь. Сыщики выяснили, что женщина жила с 53-летним машинистом экскаватора, злоупотребляла спиртным, не работала. При этом сам мужчина рассказал: мол, его спутница уехала с другим в Россию, и якобы на трассе под Тулой ее видел дальнобойщик. Впрочем, эту историю милиционеры поставили под сомнение - мужчина не прошел полиграф и затем стал давать показания. Выяснилось, в конце октября мужчина вернулся из командировки и застал возлюбленную пьяной - вытянул ее из дома, избил и оставил во дворе. 

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за убийство. Известно,  что в 2018-м фигурант был судим за сопротивление милиции.

 
 
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Избил сожительницу, а когда понял, что та умерла, закопал во дворе. Чудовищная история произошла в Ельске. В милицию обратилась жительница Мозыря. Ее 33-летняя...
 
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