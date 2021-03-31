ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГосТВ: сливы разговоров Эйсмонт и Баскова — спецоперация КГБ

31.03.2021 20:51 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В эфире государственного телеканала ОНТ продемонстрировали фильм о полковнике КГБ Алексее Храловиче, который решил осенью прошлого года передать зарубежным спецслужбам ценную информацию. В фильме утверждается, что разговор Дмитрия Баскова и Натальи Эйсмонт, который осенью взорвал телеграм-каналы, был инсценировкой в рамках контрразведывательной операции.

Также для сотрудника КГБ, который общался со Степаном Путило и собирался бежать в Европу, были подготовлены псевдоархивы. В переписке между Путило и Храловичем, показанной госканалом, утверждалось, что подполковника КГБ планировали вывезти на дипломатическом автомобиле. Таким образом, якобы были вывезены Мотолько и Остапеня.

ГосТВ: сливы разговоров Эйсмонт и Баскова — спецоперация КГБ

В эфире телеканала утверждают, что Храловича спецслужбы вели очень долго. И уже под их руководством Хралович выходил на связь с Игорем Макаром, который попытался помочь с выездом. Как утверждается, у Макара было желание получить доступ к тому архиву, с которым якобы выезжал подполковник КГБ.

Макар говорил Храловичу, что у него есть договоренности с европейской и российской стороной о безопасном выезде подполковника. При этом он склонял последнего к тому, чтобы тот передал все архивы ему, а не Степану Путило.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эфире государственного телеканала ОНТ продемонстрировали фильм о полковнике КГБ Алексее Храловиче, который решил осенью прошлого года передать зарубежным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержанных представителей «Союза поляков Беларуси» признали политическими заключенными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by