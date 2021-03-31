ГосТВ: сливы разговоров Эйсмонт и Баскова — спецоперация КГБ

Источник материала: Onliner

В эфире государственного телеканала ОНТ продемонстрировали фильм о полковнике КГБ Алексее Храловиче, который решил осенью прошлого года передать зарубежным спецслужбам ценную информацию. В фильме утверждается, что разговор Дмитрия Баскова и Натальи Эйсмонт, который осенью взорвал телеграм-каналы, был инсценировкой в рамках контрразведывательной операции.

Также для сотрудника КГБ, который общался со Степаном Путило и собирался бежать в Европу, были подготовлены псевдоархивы. В переписке между Путило и Храловичем, показанной госканалом, утверждалось, что подполковника КГБ планировали вывезти на дипломатическом автомобиле. Таким образом, якобы были вывезены Мотолько и Остапеня.





В эфире телеканала утверждают, что Храловича спецслужбы вели очень долго. И уже под их руководством Хралович выходил на связь с Игорем Макаром, который попытался помочь с выездом. Как утверждается, у Макара было желание получить доступ к тому архиву, с которым якобы выезжал подполковник КГБ.

Макар говорил Храловичу, что у него есть договоренности с европейской и российской стороной о безопасном выезде подполковника. При этом он склонял последнего к тому, чтобы тот передал все архивы ему, а не Степану Путило.