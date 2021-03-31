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Конституционная комиссия в Беларуси рассмотрела инициативы о семье и личности

31.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошло первое заседание Конституционной комиссии. Всего ей предстоит рассмотреть около 15 тысяч предложений, передает «МИР 24».

«Сейчас не стоит задача с чистого листа написать новую Конституцию. Конституция была принята в 1994 году. Изменения были внесены в 1996-м. И вот уже около 30 лет наша Республика Беларусь устойчиво, динамично, безопасно развивается. Мы достигаем прогресса по различным направлениям. И на современном этапе необходимо укрепить правовой каркас нашего основного закона», – заявил председатель Конституционного суда Республики Беларусь Петр Миклашевич.

На сегодняшнем заседании рассматривали инициативы, которые касаются семьи и личности. Среди них введение уполномоченного по правам человека.

Заседания комиссии будут проходить дважды в месяц. До первого августа эксперты планируют подготовить конкретный вариант возможных изменений Конституции.



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Теги: Минск
 
 
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Заседания комиссии будут проходить дважды в месяц. До первого августа эксперты планируют подготовить конкретный вариант возможных изменений Конституции.
 
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