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Конституционная комиссия в Беларуси рассмотрела инициативы о семье и личности
31.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске прошло первое заседание Конституционной комиссии. Всего ей предстоит рассмотреть около 15 тысяч предложений, передает «МИР 24».
На сегодняшнем заседании рассматривали инициативы, которые касаются семьи и личности. Среди них введение уполномоченного по правам человека.
Заседания комиссии будут проходить дважды в месяц. До первого августа эксперты планируют подготовить конкретный вариант возможных изменений Конституции.
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Заседания комиссии будут проходить дважды в месяц. До первого августа эксперты планируют подготовить конкретный вариант возможных изменений Конституции.
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