Разбить зеркала. Белорусские власти делают из журналистов уголовников

Депутату Палаты представителей Геннадию Давыдько надо отдать должное за откровенность. О войне властей против независимых СМИ он говорит без обиняков, открытым текстом. «Любое СМИ — это уже огневая точка или противника, или союзника. И подавление огневых точек противника — это один из постулатов боевых действий», — цитирует парламентария (он же — председатель провластного общественного объединения «Белая Русь») портал «Смартпресс».





Среди прочего Давыдько сообщил: «Сейчас в готовящихся изменениях в закон о СМИ, если мероприятие не разрешено по закону, то любой журналист, находящийся там, уже не журналист, а просто гражданин, который участвует в несанкционированном мероприятии».

Логика, конечно, гениальная. Тогда репортера, который находится на пожаре (тоже ведь своего рода несанкционированное мероприятие), нужно приравнивать к поджигателю. А репортера в зоне боевых действий автоматически считать их участником и расстреливать из крупнокалиберного пулемета.

На самом деле в журналистов не принято стрелять даже на войне. В Беларуси же и для них находятся резиновые пули (такой пулей с близкого расстояния была ранена журналистка «Нашай нівы» Наталья Лубневская).

Журналистская работа криминализируется

Вообще на журналистов, работающих «в поле», открыта настоящая охота. В целом подход белорусских властей таков, что право журналиста исполнять профессиональные обязанности — а пресса ведь, по идее, должна писать обо всем, а не только о том, что нравится начальству, — перечеркивается. Журналистская работа криминализируется, в частности через обвинения, что репортеры-де участвуют в несанкционированных уличных акциях или даже их координируют.

Такие приговоры уже были, теперь их может стать больше, если примут анонсированное Давыдько дополнение в закон о СМИ.

Причем абсолютно понятно, что острие такого рода законодательных новаций направлено против тех СМИ, которые не пляшут под дудку белорусских властей. Представители государственной прессы на тех же несанкционированных акциях чувствуют себя вольготно.

Более того, им уже сейчас дают охрану, а вскоре могут закрепить это и законодательно. Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Рахманов на днях сообщил в интервью телеканалу «Беларусь 1», что согласно одному из законопроектов у журналистов могут появиться телохранители.

Надо понимать, в этом случае по умолчанию имеется в виду государственная пресса. «Забота» же властей о представителях негосударственных СМИ носит совершенно другой характер: их винтят, лишают техники, сажают на сутки и даже на годы. Как сотрудниц телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову, получивших по два года лишения свободы за прямой эфир с акции.

Также находятся за решеткой приговоренная к полугоду лишения свободы по скандальному «делу о нуле промилле» сотрудница TUT.by Катерина Борисевич, еще ряд журналистов, попавших под уголовное преследование.

Ограничить, лишить, запретить…

Между тем Давыдько сообщил агентству «Интерфакс-Запад», что проект изменений в законодательство о СМИ «должен поступить в Палату представителей буквально завтра. Будем изучать».

Из этой реплики можно сделать вывод, что проект создавался в другой инстанции. Возможно, речь идет о документе, который оказался в распоряжении редакции TUT.by и, как она предполагает, готовился в Министерстве информации.

Согласно этому проекту, журналиста могут лишить аккредитации, если он совершил умышленное противоправное деяние в процессе осуществления профессиональной деятельности (читай: освещал неразрешенный митинг).

Также предлагается запретить публикацию результатов соцопросов на политические темы, проведенных без аккредитации, расширить перечень оснований для вынесения изданию письменного предупреждения. Решение прекратить выпуск СМИ, согласно проекту, сможет принимать не только суд, но и в ряде случаев Мининформ.

Расширяются основания для ограничения доступа к интернет-ресурсу. Такие постановления смогут принимать прокуроры — за распространение информации, «направленной на пропаганду экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности», а также информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам страны.

Проект предлагает также блокировать доступ к сайтам-зеркалам ресурсов, уже попавших в черный список.

Стоит отметить, что такая же мера предусмотрена постановлением Оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси, Минсвязи и Мининформа от 25 марта № 2/6/2, опубликованном 30 марта на Национальном правовом интернет-портале.

Резиновые формулировки развязывают руки чиновникам

Вообще эта война с зеркалами обретает метафорический смысл. Неангажированная социология — это ведь тоже зеркало. Но смотреться в него белорусским властям, надо думать, не всегда приятно. Вот, например, согласно январскому опросу Chatham House нынешний политзаключенный Виктор Бабарико более популярен среди белорусов-горожан, чем Александр Лукашенко.

Как хотят действовать власти? Правильно, нужно разбить зеркало или, по крайней мере, завесить его, как в доме с покойником. Независимую социологию почти задушили , сейчас могут лишить медиа права публиковать цифры исследований, на которые не получено добро от режима.

Обращает на себя внимание и все более широкое использование таких резиновых формулировок, как «экстремизм» и «вред национальным интересам страны».

Такими темпами скоро всех недовольных белорусов и всех журналистов, критикующих власть, сделают экстремистами. Надо же: в самой стабильной стране мира куда ни плюнь — сплошной экстремизм!

Ну, а вред национальным интересам, естественно, определяет чиновник, чье мышление склонно расценивать угрозу собственному креслу как угрозу стране. Хотя с другой точки зрения сам этот чиновник может выглядеть угрозой национальным интересам.

Раньше дискриминировали, теперь просто уничтожают

Вообще-то господам депутатам и прочим державным мужам не грех обратить внимание на то, что деление СМИ на свои (государственные) и чужие, если разобраться, противоречит Конституции.

В соответствии с ее статьей 13 (ох, невезучее число!) государство гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм собственности. Так что политика властей по отношению к негосударственным СМИ выглядит нарушением Основного закона и откровенной дискриминацией.

Власти финансируют госСМИ, создают им тепличные условия. Своим рупорам разрешают и фейки, и оскорбление оппонентов, и даже фактическое восхваление «немецкого порядка» времен Гитлера. Самые бесшабашные пропагандисты щедро награждаются.

Негосударственные же СМИ о бюджетном финансировании никогда и не мечтали, казенные награды им сто лет не нужны. Предел мечтаний — чтобы дали нормально работать. Раньше неугодных журналистов отсекали от информации, не давая комментариев и аккредитации, их издания старались лишить рекламы, делали им прочие мелкие пакости.

В условиях же вспыхнувшего в прошлом году политического кризиса власти — и это прорывается в высказываниях Давыдько — де-факто объявили неугодным СМИ войну. Теперь их просто уничтожают. А чтобы было сподручнее, затачивают под это и законодательную базу.

Однако это хлопотное дельце. Конечно, драконовские законы и репрессии наносят ущерб независимым информационным ресурсам. Но в сегодняшнем пронизанном интернетом цифровом мире уничтожить их полностью не удастся.