ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Заявки на вступление в партию Бабарико подали более 4 тысяч человек

31.03.2021 21:05 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

За три дня после объявления Виктором Бабарико о создании партии «Вместе» заявки на вступление в нее подали более четырех тысяч человек, сообщил представитель штаба экс-претендента на пост президента Максим Богрецов во время онлайн-стрима 31 марта.

Заявки на вступление в партию Бабарико подали более 4 тысяч человек

«Мы хотим и мы будем делать все, чтобы нас зарегистрировали. Есть закон, — отметил Богрецов. — Да, очень узкое правовое поле и нарушается регулярно властями в смысле правоприменения, но мы собираемся протестировать это по полной программе, делая все, как это нужно по закону, и требовать регистрации».

По его словам, если партию не зарегистрируют, «вот тогда мы поговорим, какой у нас план B и план C, чтобы с этим работать».

29 марта экс-претендент на пост президента политзаключенный Виктор Бабарико выступил с обращением, в котором заявил о необходимости создания партии «Вместе». «Я никогда не состоял ни в какой партии и не предполагал, что такая форма объединения людей имеет право на существование в XXI веке. Но белорусы показывают, что я был не прав. Нам нужна партия. Но партия не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы», — говорилось в обращении экс-банкира.

По словам Бабарико, новая партия должна обеспечить решение следующих задач: показать большинство людей, которое устало жить в атмосфере лжи, ненависти и страха; объединить действия разрозненных самостоятельных инициатив; обеспечить работу групп и объединений и возобновить деятельность внутри страны.

Представители штаба заявили, что сбор заявок на членство в партии будет проходить весь апрель, а в мае запланирован учредительный съезд.

Впервые о возможности создания партии «Вместе» штаб Бабарико объявил 31 августа 2020 года. Тогда среди целей и задач, которые ставятся перед этой организацией, были названы «проведение конституционной реформы, работа по усовершенствованию и улучшению экономики Беларуси и расширение возможностей белорусов проявлять свою гражданскую инициативу».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За три дня после объявления Виктором Бабарико о создании партии «Вместе» заявки на вступление в нее подали более четырех тысяч человек, сообщил представитель...
 
Новости дня
Новости разные
 
ГосТВ: сливы разговоров Эйсмонт и Баскова — спецоперация КГБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by