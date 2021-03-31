Заявки на вступление в партию Бабарико подали более 4 тысяч человек

За три дня после объявления Виктором Бабарико о создании партии «Вместе» заявки на вступление в нее подали более четырех тысяч человек, сообщил представитель штаба экс-претендента на пост президента Максим Богрецов во время онлайн-стрима 31 марта.





«Мы хотим и мы будем делать все, чтобы нас зарегистрировали. Есть закон, — отметил Богрецов. — Да, очень узкое правовое поле и нарушается регулярно властями в смысле правоприменения, но мы собираемся протестировать это по полной программе, делая все, как это нужно по закону, и требовать регистрации».

По его словам, если партию не зарегистрируют, «вот тогда мы поговорим, какой у нас план B и план C, чтобы с этим работать».

29 марта экс-претендент на пост президента политзаключенный Виктор Бабарико выступил с обращением, в котором заявил о необходимости создания партии «Вместе». «Я никогда не состоял ни в какой партии и не предполагал, что такая форма объединения людей имеет право на существование в XXI веке. Но белорусы показывают, что я был не прав. Нам нужна партия. Но партия не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы», — говорилось в обращении экс-банкира.

По словам Бабарико, новая партия должна обеспечить решение следующих задач: показать большинство людей, которое устало жить в атмосфере лжи, ненависти и страха; объединить действия разрозненных самостоятельных инициатив; обеспечить работу групп и объединений и возобновить деятельность внутри страны.

Представители штаба заявили, что сбор заявок на членство в партии будет проходить весь апрель, а в мае запланирован учредительный съезд.

Впервые о возможности создания партии «Вместе» штаб Бабарико объявил 31 августа 2020 года. Тогда среди целей и задач, которые ставятся перед этой организацией, были названы «проведение конституционной реформы, работа по усовершенствованию и улучшению экономики Беларуси и расширение возможностей белорусов проявлять свою гражданскую инициативу».