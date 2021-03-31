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Строителям метро в Минске задержали зарплаты. Вмешалась прокуратура
Источник материала: Tut.by
Работникам «Минскметростроя», которым
Минская транспортная прокуратура подтвердила, что на предприятии задержали выплату зарплаты. «Коллективным договором УП „Минскметрострой“ определено, что заработная плата выплачивается работникам контрактной формы найма 1 раз — 25-го числа месяца, следующего за отработанным. По состоянию на 30 марта 2021 года в УП деньги работникам за февраль 2021 года не выплатили», — сообщают в прокуратуре.
В прокуратуре заявили, что деньги выплатили всем работникам предприятия. Работники сообщают, что получили деньги 31 марта.
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Работникам «Минскметростроя», которым задержали зарплаты, выплатили деньги. Об этом сообщили сами работники, а также Минская транспортная прокуратура. В...
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