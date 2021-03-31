Представлен автопоезд с уникальной аэродинамикой. Тягач — Mercedes-Benz Actros

Источник материала: Onliner В структуре затрат грузоперевозок магистральными тягачами около 40% приходится на топливо. Крупные перевозчики любыми путями стараются снизить эти затраты. Международная компания по перевозке продуктов питания Vion Food Group пошла на интересный эксперимент.

Vion Food Group начала эксплуатировать специальный автопоезд — в составе седельного тягача Mercedes-Benz Actros 1848 и рефрижераторного полуприцепа Schmitz Cargobull, который позволил сократить расход топлива на 8%. За счет чего?

Достичь такого результата помог специальный аэродинамический обвес полуприцепа — от немецкой фирмы Betterflow GmbH. Его изюминка — специальные закрылки на корме, которые уменьшают завихрения воздуха. Отметим, что на преодоление cопротивления воздуха среднестатистический магистральный автопоезд тратит до 13 л топлива на 100 км — треть всей механической энергии. Поэтому улучшение аэродинамики играет очень важную роль в повышении топливной экономичности.





А на тягаче нет привычных наружных зеркал — их заменяет система камер MirrorCam (это стандартное оснащение). За счет отсутствия зеркал потребление топлива удалось уменьшить на 1,5%. Помимо этого, тягач оборудован системой Predictive Powertrain Control, которая адаптирует работу силового агрегата под конкретные дорожные условия, руководствуясь данными GPS и цифровыми картами местности. И это позволяет снизить расход топлива на загородных дорогах еще на 5%.





В Vion Food Group считают, что при среднегодовом пробеге в 100 тыс. км перевод всего автопарка компании на такие автопоезда позволил бы сэкономить до полумиллиона литров дизельного топлива в год, а выбросы в атмосферу снизились бы на 1500 тонн СO2.