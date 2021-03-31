ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Представлен автопоезд с уникальной аэродинамикой. Тягач — Mercedes-Benz Actros

31.03.2021 21:19 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В структуре затрат грузоперевозок магистральными тягачами около 40% приходится на топливо. Крупные перевозчики любыми путями стараются снизить эти затраты. Международная компания по перевозке продуктов питания Vion Food Group пошла на интересный эксперимент.

Vion Food Group начала эксплуатировать специальный автопоезд — в составе седельного тягача Mercedes-Benz Actros 1848 и рефрижераторного полуприцепа Schmitz Cargobull, который позволил сократить расход топлива на 8%. За счет чего?

Достичь такого результата помог специальный аэродинамический обвес полуприцепа — от немецкой фирмы Betterflow GmbH. Его изюминка — специальные закрылки на корме, которые уменьшают завихрения воздуха. Отметим, что на преодоление cопротивления воздуха среднестатистический магистральный автопоезд тратит до 13 л топлива на 100 км — треть всей механической энергии. Поэтому улучшение аэродинамики играет очень важную роль в повышении топливной экономичности.

Представлен автопоезд с уникальной аэродинамикой. Тягач — Mercedes-Benz Actros

А на тягаче нет привычных наружных зеркал — их заменяет система камер MirrorCam (это стандартное оснащение). За счет отсутствия зеркал потребление топлива удалось уменьшить на 1,5%. Помимо этого, тягач оборудован системой Predictive Powertrain Control, которая адаптирует работу силового агрегата под конкретные дорожные условия, руководствуясь данными GPS и цифровыми картами местности. И это позволяет снизить расход топлива на загородных дорогах еще на 5%.

Представлен автопоезд с уникальной аэродинамикой. Тягач — Mercedes-Benz Actros

В Vion Food Group считают, что при среднегодовом пробеге в 100 тыс. км перевод всего автопарка компании на такие автопоезда позволил бы сэкономить до полумиллиона литров дизельного топлива в год, а выбросы в атмосферу снизились бы на 1500 тонн СO2.

Mercedes-Benz S-Класс V (W221) 320 Long, 2007 г.в., 174 000 км
черный, седан, дизель 3 л, автоматическая, задний привод
32 800 р.
12 499$ / 10 646€
Mercedes-Benz S-Класс V (W221) Long, 2007 г.в., 229 000 км
белый, седан, бензин 5.5 л, автоматическая, полный привод
28 864 р.
10 999$ / 9369€
Mercedes-Benz S-Класс V (W221) Рестайлинг S350, 2010 г.в., 266 000 км
черный, седан, бензин 3.5 л, автоматическая, полный привод
40 281 р.
15 350$ / 13 075€
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В структуре затрат грузоперевозок магистральными тягачами около 40% приходится на топливо. Крупные перевозчики любыми путями стараются снизить эти затраты....
 
Новости дня
Новости разные
 
У Пінску асудзілі незалежных журналістаў Якімуша і Ярашука
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by