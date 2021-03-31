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КГБ нашел в своих рядах "шпиона", а скандальные "сливы" телефонных разговоров назвал "следственным экспериментом"

31.03.2021 21:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские спецслужбы нашли оправдание скандальным телефонным переговорам людей из окружения Лукшенко, которые были "слиты" в сеть. "Чистосердечные признания", ставшие достоянием общественности, в КГБ назвали инсценировкой и следственным экспериментом.

КГБ нашел в своих рядах "шпиона", а скандальные "сливы" телефонных разговоров назвал "следственным экспериментом"
В КГБ Беларуси рассказали о разоблачении "шпионской сети". Фото: стоп-кадр | видео ОНТ.
В среду, 31 марта, в эфире телеканала ОНТ показали расследование белорусских спецслужб: сюжет, подписанный шпионским детективом, вышел под названием «Операция КГБ «Манкурты».

В сюжете показали, что якобы это самими спецслужбами были организованы «сливы» телефонных разговоров пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт с Басковым и Латышёнком. Аудиозаписи которых были несколько месяцев назад опубликованы в интернете. По заявлению КГБ, «сливы» являются инсценировкой, на которую «купились блогеры экстремистского телеграм-канала».

Также сообщалось, что один из сотрудников КГБ, работавший на иностранные телеграм-каналы, не мог ничего знать об этом следственном эксперименте и продавал аудиозаписи разговоров блогерам - Путило и Макару.

Наличие в структуре предателя, имеющего доступ к «секретам», глава КГБ Иван Тертель назвал ЧП. 

Про "инсценировку" и следственный эксперимент это вилами по воде писано. Но из нового опуса ОНТ, подготовленного с помощью КГБ, следует, что утечка была именно из этой структуры. Как и предполагали многие аналитики, когда скандальные аудиозаписи, связанные с убийством Романа Бондаренко, попали в сеть. 
 
 
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Белорусские спецслужбы нашли оправдание скандальным телефонным переговорам людей из окружения Лукшенко, которые были "слиты" в сеть. "Чистосердечные признания",...
 
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