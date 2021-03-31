|
60 грамм рыбы с головой вместо 100 граммов и без: Как изменились нормы питания в местах несвободы
Источник материала: Партизан
На портале
В документы выделены нормы питания для разных категорий осужденных.
Юрист
«По-прежнему это просто примерный перечень и количество продуктов, которые используются при приготовлении еды, причем речь идет о количестве «сырых» продуктов, а не готовой еды. Стоит иметь в виду, что специальной нормой предусмотрена также замена одних продуктов на другие в определенной пропорции.
Стали ли нормы обеспечения продуктами другими? Практически нет. Обращает на себя внимание резкое снижение количества рыбы – с 90-100 г до 55-60 г. И в норме уже - рыба с головой, тогда как раньше – без. Но взамен появились микроскопические 25 граммов курицы и 15-20 граммов колбасы. Немного снизилась норма хлеба», - подчеркивает правозащитник.
Если раньше полагалось 250 г овощей, то теперь в документе расписана граммовка тех самых 250 г отдельно для капусты (120 г), свеклы (40 г), моркови (30 г), лука (40 г), огурцов/томатов, кореньев и зелени (20 г). Также отдельной строкой указано, что каждому человеку в период с 1 ноября по 31 марта положено 5 г чеснока в сутки, а вместо 0,2 г горчичного порошка теперь выделяют 0,5 г универсальной приправы.
Павел Сапелко обращает внимание, что по обновленному постановлению осужденные к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа при отсутствии у них собственных средств обеспечиваются набором продуктов с последующим возмещением его стоимости по той же норме, что и лица, содержащиеся под стражей в следственных изоляторах и тюрьмах (не привлекаемые к работам).
Однако, по-прежнему не решена проблема обеспечение заключенных различными типами питания – без свинины, без говядины, без глютена, вегетарианскими блюдами и другими видами диет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На портале pravo.by опубликовано постановление Совета министров «Об установлении норм питания и норм обеспечения средствами личной гигиены отдельных категорий...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)