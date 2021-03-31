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Минздрав подтвердил массовое отравление проводной водой в Бешенковичах
Источник материала: Навiны
На место аварии была направлена группа экспертов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Минздрава. Организован подвоз питьевой воды к жилым домам и социальным объектам.
В целях установления причин, повлекших изменение качества воды, проведен отбор проб воды для проведения лабораторных исследований, сообщили в Минздраве.
Как следует из донесения, 30-31 марта
В Бешенковичской центральной районной больнице продолжают лечение несколько детей.
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На место аварии была направлена группа экспертов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Минздрава. Организован подвоз питьевой...
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