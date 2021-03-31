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Минздрав подтвердил массовое отравление проводной водой в Бешенковичах

31.03.2021 21:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На место аварии была направлена группа экспертов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Минздрава. Организован подвоз питьевой воды к жилым домам и социальным объектам.

Минздрав подтвердил массовое отравление проводной водой в Бешенковичах
Источник: Рixabay.com

В целях установления причин, повлекших изменение качества воды, проведен отбор проб воды для проведения лабораторных исследований, сообщили в Минздраве.

Как следует из донесения, 30-31 марта зарегистрированы обращения жителей к медицинским работникам в учреждения здравоохранения с жалобами на рвоту, диарею, повышение температуры тела.

В Бешенковичской центральной районной больнице продолжают лечение несколько детей.

 
 
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На место аварии была направлена группа экспертов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Минздрава. Организован подвоз питьевой...
 
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