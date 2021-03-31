США восстанавливают санкции против «Белнефтехима» и еще 8 белорусских госпредприятий

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Соединенные Штаты намерены восстановить ранее отмененные односторонние санкции в отношении 9 госпредприятий Беларуси.

Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, сообщает ТАСС .

– Госдепартамент не в состоянии рекомендовать еще одно продление.. Текущие продления (отмены этих рестрикций) истекут 26 апреля, - заявил американский дипломат.

Речь идет о компаниях «Белнефтехим», ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан», ОАО «Полоцк-Стекловолокно», «Белорусский нефтяной торговый дом» и «Белнефтехим США».

Предприятиям и гражданам США запрещено вступать в экономические и финансовые отношения с этими организациями, а всё их имущество и счета, находящиеся на территории США, будут заморожены. Важно понимать, что многие страны и компании отказываются работать с предприятиями, которые находятся под санкциями США.

Глава Кабинета Тихановской Валерий Ковалевский заявил:

– Американские санкции введены в связи с массовыми репрессиями режима. Ответственность за экономические и социальные последствия от их введения лежит исключительно на Лукашенко и тех, кто выполняет его преступные приказы. Предотвратить введение санкций в силах режима – нужно освободить политзаключенных, прекратить насилие и начать диалог с белорусским народом. Однако Лукашенко проигнорировал неоднократные предупреждения США, выбрав худший из вариантов поведения, и продолжил репрессии.

Я призываю режим безотлагательно начать переговоры о новых свободных выборах, чтобы мирным путем вывести Беларусь из кризиса, предотвратив негативные последствия для нашей страны».