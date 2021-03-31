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Банно-прачечные МАЗы поступили на службу в украинскую армию
Источник материала: Onliner
Украинская армия нынче второй по важности заказчик военной продукции МАЗа после армии белорусской. ВСУ закупили такое количество грузовиков МАЗ, что у национального производителя (КрАЗа) уже нет живого места на локтях — все искусаны. На днях украинские военные получили новую партию МАЗов, очень необычных.
Закупив много машин для боевых частей, украинские военные снабженцы отправляют МАЗы и в сферу тылового обеспечения. В Харькове в расположении объединенного центра обеспечения оперативного командования «Восток» завершился процесс передачи воинским частям 19 мобильных банно-прачечных комплексов (МБПК) на базе автомобилей МАЗ-6317.
Так, в одном из двух контейнеров МБПК есть отделение для стирки, сушки, глажения нательного белья и одежды. Сзади, в техническом отсеке, размещены дизель-генераторные установки автономного энергообеспечения, а также специальное оборудование для подключения к внешней сети. В другом контейнере-прицепе оборудован мобильный банный модуль, в котором есть возможность нагрева воды с использованием как жидкого, так и твердого топлива.
Внутри спецкузовов каждого МАЗа — 4 стиральные и 4 сушильные машины. Каждый из них может перевозить до 10 тонн воды, оснащен автономным питанием. С помощью внутреннего и выносного душевого оборудования в течение рабочего дня смогут помыться до 240 человек. Для обслуживания требуется всего пять человек.
Ирония судьбы заключается в том, что изготовлены эти мобильные банно-прачечные комплексы на Крюковском вагоностроительном заводе в Кременчуге. Вот территориально прямо недалеко от Кременчугского автомобильного завода. Вероятно, кразовцам досадно смотреть, как очередной военный заказ перехватили белорусские конкуренты. Тем более что прежде такие «мобильные прачечные» ставили именно на КрАЗы.
ручная/машинная стирка, применение: для цветного белья
ручная/машинная стирка, применение: для цветного белья
машинная стирка, применение: для белого белья
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Украинская армия нынче второй по важности заказчик военной продукции МАЗа после армии белорусской. ВСУ закупили такое количество грузовиков МАЗ, что...
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