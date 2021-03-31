Банно-прачечные МАЗы поступили на службу в украинскую армию

Источник материала: Onliner

Украинская армия нынче второй по важности заказчик военной продукции МАЗа после армии белорусской. ВСУ закупили такое количество грузовиков МАЗ, что у национального производителя (КрАЗа) уже нет живого места на локтях — все искусаны. На днях украинские военные получили новую партию МАЗов, очень необычных.

Закупив много машин для боевых частей, украинские военные снабженцы отправляют МАЗы и в сферу тылового обеспечения. В Харькове в расположении объединенного центра обеспечения оперативного командования «Восток» завершился процесс передачи воинским частям 19 мобильных банно-прачечных комплексов (МБПК) на базе автомобилей МАЗ-6317.

Так, в одном из двух контейнеров МБПК есть отделение для стирки, сушки, глажения нательного белья и одежды. Сзади, в техническом отсеке, размещены дизель-генераторные установки автономного энергообеспечения, а также специальное оборудование для подключения к внешней сети. В другом контейнере-прицепе оборудован мобильный банный модуль, в котором есть возможность нагрева воды с использованием как жидкого, так и твердого топлива.





Внутри спецкузовов каждого МАЗа — 4 стиральные и 4 сушильные машины. Каждый из них может перевозить до 10 тонн воды, оснащен автономным питанием. С помощью внутреннего и выносного душевого оборудования в течение рабочего дня смогут помыться до 240 человек. Для обслуживания требуется всего пять человек.





Ирония судьбы заключается в том, что изготовлены эти мобильные банно-прачечные комплексы на Крюковском вагоностроительном заводе в Кременчуге. Вот территориально прямо недалеко от Кременчугского автомобильного завода. Вероятно, кразовцам досадно смотреть, как очередной военный заказ перехватили белорусские конкуренты. Тем более что прежде такие «мобильные прачечные» ставили именно на КрАЗы.