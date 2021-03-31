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США ввели санкции против 9 белорусских предприятий

31.03.2021 21:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Соединенные Штаты Америки обещали отреагировать на нарушение прав человека в Беларуси и отреагировали.

США ввели санкции против 9 белорусских предприятий
Нафтан попал под американские санкции
Санкции введены в отношении девяти белорусских предприятий. Это: 

Белнефтехим;
Белнефтехим США;
Нафтан;
Белорусский нефтяной торговый дом;
Белшина;
Гродно Азот;
ГродноХимволокно;
ОАО «Лакокраска»;
ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

Ограничения начнут действовать 7 апреля.

Эти предприятия и ранее были под санкциями, но в 2015 году США пошли на уступки и сняли их.

Санкции означают, что предприятиям и гражданам США запрещено вступать в экономические и финансовые отношения с этими организациями, а всё их имущество и счета, находящиеся на территории США, будут заморожены. Многие страны и компании отказываются работать с предприятиями, которые находятся под санкциями США.

Основанием для возобновления санкций стали ухудшающаяся ситуация в области прав человека и наличие политзаключённых в Беларуси, которыми признано уже 325 человек.
 
Теги: Гродно
 
 
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Соединенные Штаты Америки обещали отреагировать на нарушение прав человека в Беларуси и отреагировали.
 
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