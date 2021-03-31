Глава МИД Финляндии призвал белорусские власти к диалогу с оппозицией

По инициативе финляндской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, сообщает пресс-служба белорусского МИД.



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«Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня, обсудили перспективы взаимодействия в рамках ОБСЕ. Финляндская сторона поделилась своими оценками ряда происходящих сегодня процессов, в том числе касающихся национальных меньшинств и взаимодействия Беларуси с Европейским союзом», — говорится в сообщении.

Как отмечает МИД, Макей «подробно и объективно проинформировал собеседника о динамике происходящего в Беларуси конституционного процесса, развитии внутриобщественного диалога и иных вопросах. Предметно подтверждено сохранение подходов и принципов, на которых Беларусь готова выстраивать взаимодействие с западными партнерами».

«Разговор прошел в конструктивном и взаимоуважительном ключе. Констатирована взаимная заинтересованность в сохранении каналов коммуникации, продолжении рабочих контактов и поддержании диалога», — подчеркивает белорусское внешнеполитическое ведомство.