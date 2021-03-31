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Глава МИД Финляндии призвал белорусские власти к диалогу с оппозицией

31.03.2021 22:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По инициативе финляндской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, сообщает пресс-служба белорусского МИД.

Глава МИД Финляндии призвал белорусские власти к диалогу с оппозицией
Фото: МИД РБ

«Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня, обсудили перспективы взаимодействия в рамках ОБСЕ. Финляндская сторона поделилась своими оценками ряда происходящих сегодня процессов, в том числе касающихся национальных меньшинств и взаимодействия Беларуси с Европейским союзом», — говорится в сообщении.

Как отмечает МИД, Макей «подробно и объективно проинформировал собеседника о динамике происходящего в Беларуси конституционного процесса, развитии внутриобщественного диалога и иных вопросах. Предметно подтверждено сохранение подходов и принципов, на которых Беларусь готова выстраивать взаимодействие с западными партнерами».

«Разговор прошел в конструктивном и взаимоуважительном ключе. Констатирована взаимная заинтересованность в сохранении каналов коммуникации, продолжении рабочих контактов и поддержании диалога», — подчеркивает белорусское внешнеполитическое ведомство.

В свою очередь МИД Финляндии в «Твиттере» сообщает, что состоялась «откровенная и обстоятельная дискуссия», в ходе которой Хаависто подтвердил призыв к подлинному диалогу между властями Беларуси и оппозицией. «Продолжающиеся нарушения прав человека и недавние меры против польской общины со стороны белорусских властей абсолютно неприемлемы», — говорится в сообщении.

 
 
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По инициативе финляндской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел Финляндии Пекка...
 
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