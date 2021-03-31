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В Беларуси для слушателей Академии управления провели экскурсию по Дворцу Независимости

31.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Слушателям Академии управления при президенте Республики Беларусь представилась уникальная возможность принять участие в экскурсии по рабочей резиденции Александра Лукашенко, передает «МИР 24».

Во Дворце Независимости им показали залы, где проходят совещания с участием президента и принимаются важные государственные решения. Слушатели академии смогли почувствовать себя и лидерами «нормандской четверки». Именно в Зеленом зале в 2015 году проходила знаменитая встреча.

«То, что смотришь по новостям, сейчас на себе испытываешь. Находишься там, где самые важные события проходили», – сказала председатель Лельчецкого сельского совета депутатов Анастасия Северинец.

«Здание впечатляет. В нем есть, что посмотреть. Здесь все шикарно, сделано от души. Основной акцент – на тематику белорусской культуры. Светло, просторно и очень уютно», – поделился впечатлениями заместитель председателя Федерации единоборств и панкратиона Беларуси Валентин Сюльжин.

Дворец Независимости построен в стиле постмодернизма. Его площадь почти 54 тысячи квадратных метров. При строительстве старались использовать только белорусские материалы.



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Резиденция Александра Лукашенко построена в стиле постмодернизма. Ее площадь – почти 54 тысячи квадратных метров.
 
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