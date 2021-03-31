США возобновят санкции в отношении девяти белорусских госпредприятий

Госдепартамент США рекомендует Министерству финансов возобновить санкции в отношении девяти белорусских предприятий, сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс 31 марта на брифинге в Вашингтоне.



Источник: state.gov

Он подчеркнул, что США заинтересованы в развитии двусторонних отношений с Беларусью, но события, произошедшие в стране после «сфальсифицированных президентских выборов», насилие и репрессивные тактики против мирных демонстрантов, наличие более 300 политзаключенных не могут быть проигнорированы, передает БелаПАН .

Прайс напомнил, что в 2015 году Минфин США принял решение о временной приостановке санкций в отношении девяти белорусских государственных предприятий. «Мы сделали это, потому что в то время отметили прогресс в сфере прав человека в Беларуси, и в частности освобождение всех политических заключенных, — сказал Прайс. — К сожалению, сейчас ситуация с правами человека изменилась в самую худшую сторону за всю историю независимости Беларуси. При 300 политзаключенных в Беларуси Госдепартамент не может рекомендовать очередное продление приостановки санкций. Текущее решение о приостановке истекает 26 апреля».

По его словам, такое развитие событий еще можно предотвратить. «И мы призываем белорусские власти предпринять шаги, которые позволят нам это сделать, в частности освободить всех политзаключенных, — сказал Прайс. — Режим Лукашенко все еще может предпринять эти необходимые шаги: освободите всех тех, кто был ошибочно задержан только за то, что выражал отличное от властей мнение или решил участвовать в выборах. Мы призываем к полному и безоговорочному освобождению всех политзаключенных и прекращению насилия со стороны властей в отношении белорусского народа».

Прайс подчеркнул, что США также призывают белорусские власти «начать общенациональный диалог с лидерами политической оппозиции под эгидой ОБСЕ, который приведет к свободным и честным выборам под независимым наблюдением».

«США продолжат поддерживать белорусский народ и его стремление к демократическому будущему», — заверил представитель Госдепа.

На уточняющий вопрос журналиста, может ли Минфин США, который будет принимать решение, не согласиться с рекомендацией Госдепартамента, Прайс ответил: «Да, это решение Министерства финансов, но мы работаем очень тесно по всем вопросам, включая координацию, предоставление рекомендаций по принятию решений».

Санкции в отношении ряда белорусских предприятий были введены на основании указа президента Джорджа Буша от 16 июня 2006 года в связи с нарушением прав человека в Беларуси и с тех пор периодически продлевались.

Речь идет о Белорусском нефтяном торговом доме, концерне «Белнефтехим», Belneftekhim USA Inc., ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

29 октября 2015 года Минфин США принял решение о частичном смягчении санкций на полгода (до 30 апреля 2016 года), разрешив транзакции. При этом, если сумма сделки превышала 10 тысяч долларов, граждане США обязаны ставить в известность управление контроля иностранных активов Госдепартамента. Это решение продлевали каждые полгода.

В октябре 2019 года решение о приостановке санкций было принято сразу на полтора года — до 26 апреля 2021 года.

Согласно сообщению Минфина США, «все операции, запрещенные президентским указом 13405 (принят 16 июня 2006 года. — ред.) о введении санкций против этих компаний, а также их дочерних предприятий и активов, принадлежащих им более чем на 50%, разрешаются, если не подпадают под особо оговоренные исключения».

Как пояснял Минфин США, исключением является то, что любая собственность и активы данных предприятий остаются блокированными и «не могут быть переданы, выплачены, экспортированы, изъяты или как-либо иначе использованы». При посредничестве данных предприятий запрещены прямые или косвенные сделки с другими лицами, находящимися под американскими санкциями.

Американские граждане, которые вступают в деловые отношения с указанными девятью белорусскими предприятиями, обязаны отчитываться перед Госдепартаментом о сделках или пакетах сделок на общую сумму более 50 тысяч долларов.