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Российская Utair возобновила полеты из Москвы в Минск
Источник материала: Навiны
Перечень авиаперевозчиков, выполняющих регулярные полеты в национальный аэропорт Минск, пополнился еще одной компанией.
Как сообщает пресс-служба аэропорта, 31 марта российская авиакомпания Utair на самолете Boeing 737-800 выполнила свой первый после длительного перерыва регулярный рейс из московского аэропорта Внуково в Минск.
Вынужденная пауза в полетной программе Utair из-за COVID-19 длилась с 18 марта 2020 года.
Выполнение рейсов по маршруту Москва (Внуково) — Минск — Москва (Внуково) планируется по средам с прилетом в Минск в 11:30 и вылетом обратно в 12:30.
Utair входит в топ-5 российских авиаперевозчиков. До пандемии COVID-19 самолеты авиакомпании летали по 150 направлениям.
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Перечень авиаперевозчиков, выполняющих регулярные полеты в национальный аэропорт Минск, пополнился еще одной компанией.
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