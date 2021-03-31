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Ряд уголовных дел возбуждено в отношении вора-рецидивиста из Борисовского района

01.04.2021 06:31 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В милицию стали поступать заявления от жителей деревни Ратутичи о пропаже вещей из дачных домов. Вор забирал все, что представляло хоть какую-то материальную ценность - личные вещи, рыболовные принадлежности, тележку, плащ-палатку и даже металлолом. Задержанным оказался 41-летний уроженец Борисовского района. Чуть меньше месяца назад мужчина освободился из мест лишения свободы и решил наведать родные края, заодно и совершить несколько краж. Ранее фигурант неоднократно был судим за кражи, хулиганство и угон автомобиля. 

Александра Попова, официальный представитель УВД Минской области: "В ходе разбирательства было установлено, что большую часть похищенных вещей он хранил в заброшенном доме недалеко от места совершения краж. Металлолом фигурант успел сдать в пункт приема, а вырученные деньги потратить на алкоголь. По данным фактам возбуждены уголовные за кражу, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы".

 
 
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В милицию стали поступать заявления от жителей деревни Ратутичи о пропаже вещей из дачных домов. Вор забирал все, что представляло хоть какую-то материальную...
 
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