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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ряд уголовных дел возбуждено в отношении вора-рецидивиста из Борисовского района В милицию стали поступать заявления от жителей деревни Ратутичи о пропаже вещей из дачных домов. Вор забирал все, что представляло хоть какую-то материальную...

В милицию стали поступать заявления от жителей деревни Ратутичи о пропаже вещей из дачных домов. Вор забирал все, что представляло хоть какую-то материальную ценность - личные вещи, рыболовные принадлежности, тележку, плащ-палатку и даже металлолом. Задержанным оказался 41-летний уроженец Борисовского района. Чуть меньше месяца назад мужчина освободился из мест лишения свободы и решил наведать родные края, заодно и совершить несколько краж. Ранее фигурант неоднократно был судим за кражи, хулиганство и угон автомобиля.