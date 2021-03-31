Почему белорусы не боятся увольнения?

58% жителей Беларуси не боятся увольнения. Поисковая система вакансий GorodRabot.by выяснила, насколько в Беларуси боятся потерять работу.

Оказалось ‒ увольнения опасаются только 42% опрошенных.

Опрос проходил на сайте поисковой системы и в соцсетях GorodRabot.by с 22 по 28 марта 2021 года.

В опросе приняли участие 1740 граждан Беларуси.

Большинство опрошенных ответили отрицательно: 31% участников опроса уверены, что в случае увольнения быстро найдут новую работу, а 27% ответили, что работают на себя.

42% участников опроса, наоборот, боятся потерять работу: 32% из опасающихся увольнения считают, что новую работу будет трудно найти, 10% имеют финансовые обязательства ‒ выплачивают кредит.