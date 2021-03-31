ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Почему белорусы не боятся увольнения?

01.04.2021 07:01 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

58% жителей Беларуси не боятся увольнения. Поисковая система вакансий GorodRabot.by выяснила, насколько в Беларуси боятся потерять работу.

Оказалось ‒ увольнения опасаются только 42% опрошенных.

Опрос проходил на сайте поисковой системы и в соцсетях GorodRabot.by с 22 по 28 марта 2021 года.

В опросе приняли участие 1740 граждан Беларуси.

Большинство опрошенных ответили отрицательно: 31% участников опроса уверены, что в случае увольнения быстро найдут новую работу, а 27% ответили, что работают на себя.

42% участников опроса, наоборот, боятся потерять работу: 32% из опасающихся увольнения считают, что новую работу будет трудно найти, 10% имеют финансовые обязательства ‒ выплачивают кредит.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
58% жителей Беларуси не боятся увольнения. Поисковая система вакансий GorodRabot.by выяснила, насколько в Беларуси боятся потерять работу. Оказалось ‒ увольнения...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Пра прэзыдэнта і гаворкі не вялося», — жыхарка Берасьця, якой пагражаюць 3 гады «хіміі» за падвешваньне пудзіла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by