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Почему белорусы не боятся увольнения?
Источник материала: БДГ
58% жителей Беларуси не боятся увольнения. Поисковая система вакансий GorodRabot.by выяснила, насколько в Беларуси боятся потерять работу.
Оказалось ‒ увольнения опасаются только 42% опрошенных.
Опрос проходил на сайте поисковой системы и в соцсетях GorodRabot.by с 22 по 28 марта 2021 года.
В опросе приняли участие 1740 граждан Беларуси.
Большинство опрошенных ответили отрицательно: 31% участников опроса уверены, что в случае увольнения быстро найдут новую работу, а 27% ответили, что работают на себя.
42% участников опроса, наоборот, боятся потерять работу: 32% из опасающихся увольнения считают, что новую работу будет трудно найти, 10% имеют финансовые обязательства ‒ выплачивают кредит.
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58% жителей Беларуси не боятся увольнения. Поисковая система вакансий GorodRabot.by выяснила, насколько в Беларуси боятся потерять работу. Оказалось ‒ увольнения...
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